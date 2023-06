Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Στη “μάχη” και drones

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για την φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 10 το πρωί και καίει ξερά χόρτα κοντά στην χωματερή στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ έχει κινητοποιηθεί και μία ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 14 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε ομάδα Σ.μη.Ε.Α.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Του Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική

Αντώνης Κανάκης: Βαρύ πένθος για τον παρουσιαστή