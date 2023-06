Υγεία - Περιβάλλον

Τσίπρας για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η κλιματική κρίση είναι εδώ και θα παραμείνει

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, στον Υμηττό.

«Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν είναι μια μέρα γιορτής αλλά μια μέρα συναγερμού, για την κλιματική κρίση και για την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, στον Υμηττό.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και θα παραμείνει και όλοι οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σε μια κατεύθυνση κλιματικής ουδετερότητας», σημείωσε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «είναι δυστύχημα που θα καθ' όλη την περίοδο της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές της 21ης του Μάη δεν άνοιξε αυτή η συζήτηση. Δεν άνοιξε η συζήτηση ίσως για το πιο κρίσιμο θέμα της επόμενης ημέρας, του αύριο για τον τόπο μας αλλά και για τον πλανήτη».

Υποστήριξε ακόμη ότι είναι κρίσιμο τα κόμματα να αναδείξουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους και εξήγησε: «Είναι κρίσιμο γιατί μπορεί όλοι να ομονοούμε ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης, είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι θα διαφωνήσουμε στο ποιος πρέπει να πληρώσει το κόστος. Διότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να οδηγήσει ούτε σε ενεργειακή φτώχεια ούτε βεβαίως και σε διεύρυνση των ανισοτήτων. Είναι κρίσιμο να πάμε σε μια νηφάλια, συγκροτημένη και ριζοσπαστική πολιτική μεταρρυθμίσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης αλλά και την δίκαιη μετάβαση που σημαίνει κοινωνική στήριξη, κοινωνική πολιτική, ώστε το κόστος να μην το πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα και τα μεσαία στρώματα».

Συμπυκνώνοντας υπογράμμισε: «Προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με μια δίκαιη κοινωνική πολιτική. Αυτό νομίζω είναι το μέλλον και η κρίσιμη απάντηση στα προβλήματα του μέλλοντος».

