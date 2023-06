Αθλητικά

Τραμπζονσπόρ – Κουρμπέλης: Απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα είναι συμπαίκτης με τους Μπακασέτα και Σιώπη.

Εδώ και μερικές ημέρες ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής μέσος και αρχηγός των «πράσινων» δεν αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης που κατέθεσε ο σύλλογος, η διοίκηση δεν ήταν διατεθειμένη να ανέβει άλλο και οι δύο πλευρές χώρισαν τους δρόμους τους.

Η φημολογία που είχε αναπτυχθεί έκανε λόγο για μια -οικονομικά- πιο συμφέρουσα πρόταση από τουρκική ομάδα και συγκεκριμένα την Τραμπζονσπόρ, στην οποία αγωνίζονται επίσης οι διεθνείς Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.

Ο τουρκικός σύλλογος δεν έχει ανακοινώσει κάτι έως τώρα, όμως το θέμα θεωρείται τυπική διαδικασία. Ο Κουρμπέλης μπορεί πια να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Τραμπζονσπόρ και το επιβεβαίωσε ο καθ΄ ύλην αρμόδιος, ο προπονητής της Νέναντ Μπιέλιτσα.

«Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κουρμπέλης θα είναι μαζί μας. Θέλουμε να οργανώσουμε το ρόστερ και να χτίσουμε μια καλή ομάδα με τέτοιους παίκτες», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Σέρβος.

«Μιλάμε όλη την ημέρα με τη διοίκηση για νέους παίκτες και για το πως θα δημιουργήσουμε την ομάδα. Σκεφτόμαστε να πάρουμε 6-7 ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτός ο αριθμός θα αλλάξει, ανάλογα με την κατάσταση των παικτών που θα φύγουν, που θα λύσουν τα συμβόλαιά τους ή θα έρθουν ως δανεικοί», συμπλήρωσε.

