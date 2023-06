Κόσμος

Δηλητηρίαση - Αφγανιστάν: Στο νοσοκομείο δεκάδες μαθήτριες

Μαζική δηλητηρίαση σε σχολείο θηλέων στο Αφγανιστάν. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των μαθητριών.

Περίπου 60 αφγανές μαθήτριες νοσηλεύθηκαν αφού δηλητηριάσθηκαν στο σχολείο τους στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η δηλητηρίαση σε σχολείο θηλέων στην αφγανική επαρχία Σαρ-ε-Πολ σημειώθηκε έπειτα από ένα κύμα δηλητηριάσεων σε σχολεία θηλέων στο γειτονικό Ιράν.

«Μερικοί άγνωστοι μπήκαν σε σχολείο θηλέων στην Περιφέρεια Σαντσαράκ ... και δηλητηρίασαν τις τάξεις, όταν τα κορίτσια μπήκαν στις τάξεις δηλητηριάσθηκαν», δήλωσε ο Ντεν Μοχαμάντ Ναζαρί, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σαρ-ε-Πολ, χωρίς να διευκρινίσει ποια ουσία χρησμοποιήθηκε ούτε ποιος πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από το επεισόδιο.

Ο Ναζαρί πρόσθεσε πως τα κορίτσια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αλλά είναι σε «καλή κατάσταση». Δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Στο γειτονικό Ιράν, υπολογίζεται ότι 13.000 μαθήτριες έχουν αρρωστήσει από το Νοέμβριο σε περιστατικά δηλητηριάσεων σε σχολεία θηλέων.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2021, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εμποδίζει τις περισσότερες μαθήτριες και φοιτήτριες να σπουδάσουν σε λύκεια και πανεπιστήμια, προκαλώντας καταδίκες από ξένες κυβερνήσεις και πολλούς Αφγανούς. Οι αρχές των Ταλιμπάν κράτησαν τα δημοτικά σχολεία ανοικτά για τα κορίτσια ηλικίας μέχρι 12 ετών και λένε πως τάσσονται υπέρ της εκπαίδευσης των γυναίκων, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

