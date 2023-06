Πολιτική

Εκλογές – Κασιδιάρης: Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από τη Νέα Δημοκρατία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε υπόμνημα από τη Νέα Δημοκρατία στον Άρειο Πάγο για «μπλόκο» στην κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άρειο Πάγο υπόμνημα, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρό της Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά της ανακήρυξης του συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων Κασιδιάρη, καθώς επίσης και κάθε άλλου συνδυασμού στον οποίο ο ίδιος είναι πραγματικός αρχηγός.

Η Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, ήταν εκείνη που πρωτοστάτησε στη νομοθέτηση κανόνων που εμποδίζουν εγκληματικές οργανώσεις να μπουν στη Βουλή με τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταψήφισε τη σχετική απαγόρευση, δεν κατέθεσε υπόμνημα κατά της ανακήρυξης του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές της 21ης Μαΐου και δεν έχει ακόμη καταθέσει σχετικό υπόμνημα ενόψει των προσεχών εκλογών, η Νέα Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, δεσμεύεται ότι θα βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή του αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας.

Πριν από δύο μέρες ανάλογο υπόμνημα είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Το αντίγραφο του υπομνήματος που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα

Μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος στη λαδόκολλα με πατατάκια από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική