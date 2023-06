Παράξενα

Πατρών-Πύργου: Νεαρός “θέριζε” κολονάκια με... ξένο αμάξι! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, ο νεαρός, "ξήλωσε" 180 κολονάκια!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν 19χρονος, "θέρισε" δεκάδες πλαστικά κολονάκια σήμανσης τύπου bollard σε μήκος περίπου ενάμισι χιλιομέτρου στη νέα εθνική οδό Πατρών- Πύργου, όπου έκανε «ράλι» οδηγώντας ένα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου ατόμου!

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο νεαρός «ξήλωσε» συνολικά 180 κολονάκια τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα από τα Καβάσιλα στο ρεύμα προς Πύργο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το ύψος των ζημιών που προκάλεσε να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο των παρεμβάσεων στην εθνική οδό και αποκατέστησε άμεσα τα σπασμένα κολονάκια.

Ο 19χρονος δεν υπολόγισε ότι κατά μήκος της διαδρομής υπήρχαν κάμερες που τον κατέγραψαν κι έτσι συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Παραβατικότητας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλείας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Κασιδιάρης: Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από τη Νέα Δημοκρατία

Λαμία: άνδρας βρέθηκε νεκρός δίπλα από το τρακτέρ του (εικόνες)

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο της κτηνοτρόφου