Τοπικά Νέα

Καβάλα - Θάνατος κτηνοτρόφου: Δολοφονία ή δυστύχημα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέπλο μυστηρίου σκεπάζει τη υπόθεση θανάτου της κτηνοτρόφου, η οποία βρέθηκε νεκρή στο μαντρί της. Τι λέει ο αδελφός του θύματος στον ΑΝΤ1.

Νέα στοιχεία και δεύτερα σενάρια προκύπτουν από τη συμπληρωματική αυτοψία του ιατροδικαστή στον τόπο, όπου βρέθηκε νεκρή η 68χρονη κτηνοτρόφος στο Ποδοχώρι Καβάλας.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν αποκλείεται η γυναίκα να έχασε τελικά τη ζωή της από χτύπημα επιθετικού κριαριού της μονάδας που διατηρούσε με τον σύζυγό της. Το συγκεκριμένο ζώο ζυγίζει πάνω από 70 κιλά και χρειάστηκε να το κρατούν πέντε άτομα προκειμένου να εξεταστεί.

Η άτυχη γυναίκα έφερε κατάγματα στα πλευρά και ρήξη πνεύμονα και σπλήνας. Ο θάνατος επήλθε από εσωτερική αιμορραγία.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο αδελφός του θύματος σε ερώτηση αν πάει κάπου το μυαλό του είπε: "Στην αρχή πήγαινε, τώρα και τώρα που οι Αρχές ερευνούν αν ήταν ατύχημα, δεν μπορώ να πω με ποιον τρόπο συνέβη το τραγικό περιστατικό. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε μία κατάσταση, θα περιμένουμε να αποφανθούν οι Αρχές".

Και συνέχισε: "Η αδελφή μου είχε μεγάλη εμπειρία με τα ζώα και γνώριζε να προφυλαχθεί αν δεχόταν επίθεση από κριάρι."

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ήλιος την Τρίτη