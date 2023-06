Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Έντονο το ενδιαφέρον από τους δικαιούχους

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για εργαζόμενους και άνεργους που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον Κοινωνικό Τουρισμό. Τα στοχεία από τη ΔΥΠΑ.

Υποβλήθηκαν 579.580 αιτήσεις για συνολικά 1.068.904 επιταγές για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων-ανέργων 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους δικαιούχους ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Είναι ενδεικτικό ότι, από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα, στις 4 και 5 Ιουνίου 2023, που η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, υποβλήθηκαν περίπου 360.000 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα (1η Ιουλίου αντί για 1η Αυγούστου) και αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, ενώ στα καταλύματα των δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 'Αννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, όπως και πέρυσι.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2023 έως 14/01/2024) και του Πάσχα (από 26/04/2024 έως 12/05/2024), ενώ η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας και της Σάμου.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%.Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ.

