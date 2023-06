Παράξενα

Κακοποίηση ζώου: Νεαροί βασάνισαν καρχαρία και τον καβάλησαν σαν άλογο (βίντεο)

Το βίντεο της ντροπής με ομάδα νεαρών να "ιππεύει" καρχαρία σε παραλία. Ξεχυλίζει η οργή στα social media.

Οργή έχει προκαλέσει βίντεο από παραλία της Φλόριντα, όπου νεαροί κακοποιούν έναν καρχαρία.

Η αγανάκτηση έχει πλημμυρίσει τα μέσα social media μετά την κοινοποίηση, από έναν παραθεριστή σε παραλία στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ενός σοκαριστικού βίντεο με μια ομάδα ανδρών να καβαλούν έναν καρχαρία ύψους 2,5 μέτρων, αφού τον έβγαλαν από το νερό, ενώ οι θεατές τους επευφημούσαν.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από την Tammy Scott σε μια ομάδα στο Facebook με την ονομασία «I Love Panama City Beach» την Κυριακή, δείχνει μια ομάδα επτά ανδρών να εργάζονται από κοινού για να τραβήξουν τον καρχαρία και να τον κρατήσουν κάτω, προτού ένας άνδρας αρχίσει να καβαλάει τον μεγάλο καρχαρία σαν καουμπόι.

Το βίντεο - σοκ με τον καρχαρία σε παραλία στη Φλόριντα

Ο καρχαρίας φαίνεται να παλεύει να απελευθερωθεί και να χτυπιέται μέσα στο νερό, ενώ το κοινό γελάει στο βάθος.

Το βίντεο προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης, δημιουργώντας εκατοντάδες σχόλια στο διαδίκτυο. «Οι άνθρωποι είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος χρήστης του Facebook δήλωσε: «Ηλίθιοι ηλίθιοι κρίμα που δεν έκανε μια καλή μεγάλη βόλτα στον ωκεανό και μετατράπηκε σε δείπνο. και περισσότεροι ηλίθιοι που στέκονται γύρω και γελάνε. Αφήστε τη φύση ήσυχη άνθρωποι!!!»

Άλλοι υποστήριξαν ότι η σκηνή ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο κατά μήκος της παραλίας της Φλόριντα και δεν αποτελούσε λόγο ανησυχίας.

Δεν είναι σαφές αν οι άνδρες ψάρευαν και έπιασαν τον καρχαρία επίτηδες ή αν προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον καρχαρία ξεκολλώντας τον και αφήνοντάς τον ελεύθερο.

