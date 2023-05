Παράξενα

Φλόριντα: 13χρονη μονομάχησε με καρχαρία και νίκησε (βίντεο)

Ατρόμητη έφηβη δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και έδωσε μάχη για την ζωή της.

Επίθεση από καρχαρία δέχθηκε μία 13χρονη στη Φλόριντα των ΗΠΑ και το κορίτσι έδωσε γενναία μάχη για την ζωή της.

Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης η ανήλικη, η οποία τραυματίστηκε στην κοιλιά, τα χέρια και τα πόδια και χρειάστηκε 19 ράμματα, είπε ότι βρισκόταν στο νερό μέχρι τη μέση όταν δέχθηκε τα «δυνατά» δαγκώματα του καρχαρία.

Ο καρχαρίας, μάλιστα, επέστρεψε παρά το γεγονός ότι μετά την πρώτη γροθιά οπισθοχώρησε: «Δεν με άφηνε οπότε χρησιμοποίησα το χέρι μου και την πάλαμι και με δάγκωσε και εκεί» συνέχισε στην περιγραφή της η 13χρονη.

Οι πρώτοι που έσπευσαν στο πλευρό της νεαρής ήταν ο αδερφός της και η μητέρα της. «Ήταν τρελό γιατί ήταν καλυμμένη με αίμα από το κεφάλι μέχρι τα νύχια οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Έτρεμε αλλά ήταν ψύχραιμη» είπε η μητέρα της σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

