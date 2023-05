Χανιά

Τροχαίο: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής (εικόνες)

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα. Στο νοσοκομείο ο αναβάτης. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά .

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας άνδρας, στη συμβολή των οδών Αναγνώστου Μάντακα και Ζυμβρακάκηδων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

