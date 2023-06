Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με εκλεκτή παρέα (εικόνες)

Ταλαντούχοι καλλιτέχνες μιλούν για την επαγγελματική και προσωπική τους διαδρομή.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Τζένη Καζάκου. Η ταλαντούχα νεαρή ηθοποιός μιλάει για τη διάσημη οικογένειά της, τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και ξεδιπλώνει ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικότητάς της. Πόσο βοήθησε το όνομά της για να ανοίξουν πιο εύκολα κάποιες πόρτες; Πώς αντιμετώπιζε τον παππού της, Κώστα Καζάκο, όταν τον είχε καθηγητή στη Δραματική Σχολή; Ποια είναι η αντίδρασή της όταν βλέπει ταινίες με τη γιαγιά της Τζένη Καρέζη; Για ποιο λόγο χαρακτηρίζει τη μητέρα της, Τάνια Τρύπη, ...Αμαζόνα; Επίσης, περιγράφει την «dark», αλλά και την «ατσούμπαλη» πλευρά του εαυτού της, το «χάος» που αφήνει πίσω της απ’ όπου περάσει, ενώ μοιράζεται τις βαθιές ανησυχίες της για τις σχέσεις των ανθρώπων, Τέλος, εξηγεί αν απολαμβάνει το κλάμα που απαιτεί ο ρόλος της στη σειρά «Ο παράδεισος των Κυριών».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Θανάσης Αλευράς. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης μιλάει για τη διαδρομή του στην υποκριτική, και τις αλλαγές που έκανε το τελευταίο διάστημα στην καλλιτεχνική του «ρότα». Τι συνειδητοποίησε, ξαφνικά, με τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Τα Νούμερα» και σε ποια απόφαση οδηγήθηκε; Πώς διαχειρίζεται το άγχος πριν από μία παράσταση και τι έχει αναθεωρήσει για το θέατρο; Ποιος ήταν ο φόβος του όταν βραβεύτηκε και παρέλαβε τον σταυρό του Δημήτρη Χορν; Επίσης, μιλάει με ενθουσιασμό για το επιτυχημένο του θεατρικό εγχείρημα «40+ΒΓΑΙΝΩ», την περιοδεία που ετοιμάζει σε πόλεις της Ελλάδας και εξηγεί γιατί είναι «ευλογία» η συνεργασία του με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, στην επιθεώρηση «Τι Φάση Πάλι Ρε;»

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τη Μορφούλα Ιακωβίδου. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλάει για την πορεία της στο τραγούδι που ήταν όνειρο ζωής, για την αγαπησιάρικη σχέση με τον αδερφό της Πέτρο Ιακωβίδη, αλλά και τους γονείς τους που είναι κοντά τους σε κάθε τους βήμα.

Στη συνέχεια, μιλάει για τις συνεργασίες της με τον Νίκο Βέρτη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, για τη συμμετοχή της στο «J2US», αλλά και για την περιοδεία που ετοιμάζεται να κάνει στην Αυστραλία. Τέλος, τραγουδάει live στο στούντιο το καινούργιο της τραγούδι που θα κάνει αίσθηση.

