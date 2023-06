Κόσμος

Τουρκία: Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού και το πρωτοσέλιδο για τον Αβραμόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία της νέας κυβέρνησης της Τουρκίας, με το υπουργικό να συνεδριάζει για πρώτη φορά και νέα πρόσωπα σε θέσεις «κλειδιά».

Στις 15.00 η πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με βασικό θέμα στην ατζέντα την οικονομία. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών μπορεί να είναι ο Μεχμέτ Σιμσέκ τον οποίο αγαπούν οι αγορές και υπόσχεται μια ορθολογική οικονομική πολιτική, ωστόσο παραλαμβάνει μια οικονομία με τεράστια προβλήματα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σήμερα το δολάριο και το ευρώ έσπασε νέο ρεκόρ έναντι της τουρκικής λίρας. Το δολάριο έφτασε στις 21.5 λίρες και το ευρώ ξεπέρασε τις 23 λίρες. Στη συνεδρίασή του το Υπουργικό αναμένεται να συζητήσει εκτός από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, επίσης μέτρα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο τραπέζι και οι ανέγερση μόνιμων κατοικιών στη σεισμογενή ζώνη αλλά και οι προεκλογικές υποσχέσεις.

Εν τω μεταξύ αναμένεται και ο διορισμός της νέας επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας την οποία επέλεξε ο Μεχμέτ Σισμέκ. Η Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν η οποία στις ΗΠΑ ήταν γνωστή ως ‘το υπέροχο κορίτσι από την Τουρκία’ είναι ήδη στην Άγκυρα και ετοιμάζεται να αναλάβει. Σήμερα υπέβαλε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της βουλής και Νουμάν Κουρτουλμούς εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί.

Ενδιαφέρον όμως είναι σήμερα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χουριέτ με τίτλο «Με την ματιά του Δημήτρη,» για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ο οποίος συμμετείχε στην τελετή ορκωμοσίας του Ταγίπ Ερντογάν. Βλέπουμε και την φωτογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον νέο Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, δεξιά στη πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα μεταφέρει την δήλωση Αβραμόπουλου στον ΑΝΤ1 ότι «κάτι αλλάζει στην Τουρκία» και ότι «ο Ερντογάν θα στραφεί προς την Δύση και όχι προς την Ανατολή».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Καβάλα - Θάνατος κτηνοτρόφου: Δολοφονία ή δυστύχημα;

Στην Αλ Ιτιχάντ ο Καμίρ Μπενζεμά