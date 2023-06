Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Είμαστε όρθιοι και αποφασισμένοι όσο ποτέ

Περιοδεία στην Κατερίνη και τον Λαγκαδά έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε όρθιοι και αποφασισμένοι όσο ποτέ, γιατί δεν δίνουμε αυτή τη μάχη για το κομματικό μας συμφέρον, αλλά δίνουμε αυτή τη μάχη διότι η κοινωνία έχει ανάγκη μία δύναμη να στηρίζει τα συμφέροντα της, που θα στέκεται όρθια, που θα παλεύει, που θα αγωνίζεται για το δημόσιο συμφέρον», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος σε πολίτες της Κατερίνης στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

«Θα μείνουμε όρθιοι και θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει, γιατί ο τόπος χρειάζεται να έχει μία ισχυρή δύναμη κοινωνικής αντίστασης στη λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων, της ακρίβειας, της κοινωνικής λεηλασίας. Δεν θα αφήσουμε μία ανεξέλεγκτη και παντοδύναμη Δεξιά να τα αλώσει όλα», είπε ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε:

«Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς. Γιατί γνωρίζουμε, το πάθαμε και εμείς στην προηγούμενη κάλπη, τέσσερις μέρες πριν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άλλους συσχετισμούς και πάνω στην κάλπη αποφάσισε το 20% των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση όμως μία υπόσχεση δίνουμε ότι θα είμαστε εδώ μαζί, όρθιοι να δώσουμε τη μάχη για τον αγρότη, για τον κτηνοτρόφο, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, για τον άνεργο, για τις νέες και τους νέους».

Κατηγόρησε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αποφεύγει και τον διάλογο μαζί του, ένα debate, και να δώσουν τα προγράμματά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση.

Άσκησε κριτική στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για τη στάση τους απέναντι στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση συνεργασίας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας:

«Σεβόμαστε τη λαϊκή ετυμηγορία της κάλπης της 21ης Μαΐου. Όμως αυτή ήταν η κάλπη με την απλή αναλογική στην οποία είχαμε όραμα, αλλά εγκλωβιστήκαμε στρατηγικά, να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, είχαμε όραμα να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

Αλλά όταν εμείς δίναμε το χέρι στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις αυτές κοίταζαν πώς θα κόψουν το δικό μας χέρι και ‘κάναν μονομέτωπο ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασχολούνται με αυτόν που κυβερνά.

Σήμερα, λοιπόν, είναι μία άλλη κάλπη μπροστά μας με την ενισχυμένη αναλογική, η οποία λέει πως όποιος βγει πρώτος θα μας κυβερνήσει για άλλα τέσσερα χρόνια. Και τα μόνα σχέδια που αντιπαρατίθενται είναι αυτό του κ. Μητσοτάκη και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία. Δεν βλέπω εναλλακτικό σχέδιο άλλων κομμάτων.

Το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Λέει "όλοι ίδιοι είναι". Και αυτοί που εφαρμόζουν διάλυση των εργασιακών σχέσεων και αυτοί που θέλουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτοί που θέλουν αύξηση του μισθού. Το νοιάζει μονάχα να μεγαλώσουν το δικό τους το χωράφι.

Και βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ τα ίδια και χειρότερα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι, λέει, κάποια στιγμή να ξαναγίνουν "χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη". Δεν τους νοιάζει αν θα κυβερνά ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Καθόλου δεν τους νοιάζει, αν τους ένοιαζε θα δίνανε κι αυτοί το χέρι της συνεργασίας για να μη χάσουμε τη μεγάλη ευκαιρία της απλής αναλογικής. Μάλιστα είπαν και προεκλογικά ότι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, μονάχα το πρόσωπο τους έλειπε».

Ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε και σε όσους δεν ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αλλά «βλέπω να έρχονται δύσκολα χρόνια και θέλουν να εναντιωθούν σε μία παντοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», και τους κάλεσε αυτή τη φορά να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ειδική αναφορά στο περιστατικό με τη γυναίκα 63 χρονών που πέθανε σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου στην Κω, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, και σημείωσε:

«Είμαι σήμερα προβληματισμένος, καθώς διάβασα μία είδηση. Χθες στην Κω μία 63χρονη γυναίκα ξεψύχησε στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου καθώς τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Και τη μετέφεραν με καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου στο νοσοκομείο- γιατί εμείς είχαμε φροντίσει να υπάρχουν τρία ασθενοφόρα ΕΚΑΒ αλλά σήμερα δεν υπάρχει προσωπικό για να τα λειτουργήσουν.

Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν το 2023 να "φεύγουν" συνάνθρωποί μας, σαν το σκυλί πάνω σε μία καρότσα αγροτικού, επειδή δεν υπάρχει η έγνοια, η μέριμνα, τα κονδύλια, προκειμένου ο κάθε άνθρωπος, όπου κι αν βρίσκεται, σε κάθε γωνιά της χώρας, να αισθάνεται ασφαλής;

Να λοιπόν τι θα πει δίκαιη κοινωνία και να λοιπόν τι θα πει ευημερία για όλους, που είναι το σύνθημά μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Το Δεκέμβριο του 2019 αφήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να το υπηρετούν 108.000 εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές. Το Δεκέμβριο του 2022, πριν από 6 μήνες, από 108.000 μειώθηκαν στις 84.000, παρά το γεγονός ότι περάσαμε μία πανδημία. Συρρικνώθηκε το προσωπικό, δεν αντικαταστάθηκαν οι άνθρωποι που αποχώρησαν και τούτη την ώρα σε όλη την Ελλάδα βιώνουμε μία κατάσταση διάλυσης των δημόσιων νοσοκομείων».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην απόπειρα έξωσης μητέρας με ανάπηρο παιδί στα Άνω Πετράλωνα και είπε πως τέτοιες εικόνες θα είναι η καθημερινότητα την επόμενη τετραετία με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Τσίπρας περπάτησε στον κεντρικό πεζόδρομο της Κατερίνης, μπήκε σε καταστήματα συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές, αντάλλαξε χειραψίες οι πολίτες που εκείνη την ώρα έκαναν τη βόλτα τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Μετά την ομιλία συναντήθηκε με την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας και στη συνέχεια κατέθεσε ένα λουλούδι στο μνημείο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Κατερίνη.

Το πρωί επισκέφτηκε τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και γονέων οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην περιοχή.

Ο κ. Τσίπρας περιόδευσε και στη δημοτική αγορά του Λαγκαδά.

