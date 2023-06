Πολιτική

Κωσταράκος: Με τιμές η κηδεία του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Τιμές και συγκίνηση στην εξόδιο κηδεία του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Μιχαήλ Κωσταράκου. Το στεφάνι του Ακάρ.

Με τις δέουσες τιμές, παρουσία αγήματος των τριών όπλων του ελληνικού στρατού και εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας τελέστηκε, το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη, η εξόδιος ακολουθία για τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Μιχαήλ Κωστάρακο.

Στην τελετή παραβρέθηκαν οι οικείοι του εκλιπόντος, η σύζυγος του Κατερίνα, οι κόρες του, συγγενείς και φίλοι, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, οι υπηρεσιακοί υπουργοί Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ Βούλα Πατουλίδου, η αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Φράγκος Φραγκούλης, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στεφάνια απέστειλαν Έλληνες και ξένοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, πρώην συνάδελφοί του, οικογενειακοί φίλοι, κ.ά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στεφάνι έστειλε ο τέως Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

«Έκανε τους συνεργάτες του να αισθάνονται υπερήφανοι», ανέφερε στον επικήδειο λόγο του για τον Μ. Κωσταράκο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και συνέχισε: «Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο της πατρίδας, κάτω από πολύ μεγάλη οικονομική ανέχεια, κατάφερε κι έδωσε μια λεβεντιά στις ένοπλες δυνάμεις. Και μάλιστα τις έκανε εξαιρετικά εξωστρεφείς. Σε μια δύσκολη περίοδο μπορεί να έγιναν περικοπές στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ποτέ δεν έγιναν περικοπές στην εκπαίδευση. Πίστευε, ότι η εκπαίδευση μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση και το εφάρμοσε στην πράξη αυτό. Ο αρχηγός είχε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό: ήταν ένας άνθρωπος, που όλη του η πορεία ήταν συνυφασμένη με την αξιοκρατία».

Οκ. Στεφανής μετέφερε τα συλλυπητήρια της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Ιωάννη Σάρμα στην οικογένεια του Μ. Κωσταράκου και μιλώντας για τον εκλιπόντα πρόσθεσε: «Να αναλογιστούμε όλοι μας την κρίσιμη περίοδο που περνάμε μέσα σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον και να δούμε το μήνυμα που μας έδωσε ο αρχηγός μας. Μήνυμα ενότητας ναι αγάπης για την πατρίδα. Πιστεύω, ότι αυτό είναι καταλυτικό και θα μας βοηθήσει να λειτουργούμε στο μέλλον. Εμείς τον ευγνωμονούμε για όσα προσέφερε, για όσα μας έμαθε. Αιώνια του, η μνήμη».

Ο εκλιπών πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ «ενίσχυσε τη διακλαδικότητα και καθιέρωσε πλήθος καινοτομιών» στο στράτευμα, ενώ εκπροσώπησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χώρα, από τη θέση του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής της Ε.Ε., το 2015 και για τα τρία επόμενα χρόνια, τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Υπογράμμισε δε, ότι ο Μ. Κωσταράκος, προερχόμενος από οικογένεια λαμπρών στρατιωτικών ήταν «ένας υποδειγματικός αξιωματικός, που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του, από όπου περνούσε», κόσμησε με την παρουσία του το στράτευμα, καιαναβάθμισε τις ένοπλες δυνάμεις σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

«Αείμνηστε αρχηγέ, σε αποχαιρετούμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για τις ένοπλες δυνάμεις. Το έργο που άφησες πίσω σου είναι μεγάλο και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Αυτές οι γραμμές άμυνας, για τις οποίες αγωνίστηκες σε ολόκληρη τη ζωή σου παραμένουν πυκνές, ετοιμοπόλεμες και αδιαπέραστες στο διηνεκές. Αιώνια σου η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει».

Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησε και ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Βασίλειος Πάππας, εξαίροντας την συμβολή του σε εθνικά θέματα.

Η σορός του Μιχαήλ Κωστάρακου οδηγήθηκε στην τελευταία κατοικία, στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

