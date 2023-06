Κόσμος

Qatar Gate: Νέα έφοδος της Αστυνομίας στα γραφεία Κατσολίνο και Ταραμπέλα

Τι μεταδίδουν τα ιταλικά Μέσα για την έφοδο στα γραφεία των ευρωβουλευτών.

Βέλγοι αστυνομικοί με πολιτικά, παρουσία του ανακριτή Μισέλ Κλεζ, πραγματοποίησαν σήμερα νέα έφοδο στα γραφεία του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο και του Βέλγου ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σύμφωνα με το ANSA, συνεργάτες του Αντρέα Κοτσολίνο ανακρίνονται. Ο Ταραμπέλα αποφυλακίσθηκε στις 9 Μαϊου ενώ ο Κοτσολίνο βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στην Νάπολη.

