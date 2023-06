Οικονομία

ΕΛΑΣ - “Μαϊμού” προϊόντα: εκατοντάδες συλλήψεις και κατασχέσεις αξίας 87 εκατομμυρίων ευρώ!

Η ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση με την συνεργασία αστυνομικών Αρχών από 17 χώρες.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε αστυνομική επιχείρηση διεθνούς κλίμακας υπό την κωδική ονομασία «Fake Star», για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία υλοποιήθηκε το 2022 στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές από 17 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σερβία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο), οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί (EUROJUST, EUROPOL, FRONTEX, OLAF και EUIPO), εκπρόσωποι των βιομηχανιών ενδυμάτων και υποδημάτων, πάροχοι οικονομικών υπηρεσιών, συνεταιρισμοί και μεσάζοντες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 3.921 έρευνες και συνελήφθησαν 378 άτομα, στο πλαίσιο των οποίων σχηματίστηκαν 646 ποινικές και 1.311 διοικητικές υποθέσεις, ενώ κατασχέθηκαν 1.956.607 απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας 87.080.164 ευρώ.

Όπως προέκυψε, τα απομιμητικά προϊόντα προέρχονταν κυρίως από Χώρες εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Τουρκία και Βιετνάμ, προβάλλονταν κυρίως μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και διακινούνταν συνήθως μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, με την πλειονότητα των κατασχέσεων να αφορά αθλητικά προϊόντα και προϊόντα πολυτελείας (ρολόγια, τσάντες, πορτοφόλια και αρώματα).

Στη χώρα μας, το Β’ εξάμηνο του 2022, από την Ελληνική Αστυνομία και τις Εθνικές Τελωνειακές Αρχές, κατασχέθηκαν 79.818 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και συνελήφθησαν 38 άτομα, ενώ το Α’ εξάμηνο, εκτός δράσης, με πρωτοβουλία της Ελληνικών Αρχών, για την αντιμετώπιση του φαινομένου, κατασχέθηκαν 418.876 τεμάχια και συνελήφθησαν 40 άτομα.

Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με την επιχείρηση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ισπανικής Αστυνομίας: https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=15770

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα EMPACT στα οποία συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία για την αντιμετώπιση ποικίλων μορφών εγκληματικότητας υπάρχουν στο: https://www.astynomia.gr/elliniki-symmetochi-stis-porteraiotites-empact-2022-2025/

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

