Life

“Οι Προδότες”: τα highlights του 1ου επεισοδίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, δείτε μερικές από τις πιο “δυνατές” στιγμές του πρώτου επεισοδίου.

-

Η μεγάλη πρεμιέρα των «Προδοτών» είναι την Τετάρτη 7 Ιουνίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Οι 22 παίκτες καταφθάνουν στην Έπαυλη των Προδοτών. O Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τους καλωσορίζει με ένα παιχνίδι, που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Οι παίκτες ανακαλύπτουν το εσωτερικό της Έπαυλης και κάθονται στην Στρογγυλή Τράπεζα. Εκεί, όλοι ξεκινούν ως Πιστοί μέχρι τη στιγμή που κάποιοι θα νοιώσουν το άγγιγμα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στον ώμο τους και θα οριστούν πλέον Προδότες.

Πιστοί και Προδότες θα συνεργαστούν στην 1η τους Αποστολή. Οι πρώτες εντάσεις ξεκινούν. Οι παίκτες επιστρέφουν στην Έπαυλη και υπάρχει διάχυτη αγωνία για το ποιος θα δολοφονηθεί το βράδυ από τους Προδότες. Το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα και οι παίκτες αποχωρούν για τα δωμάτιά τους. Οι Προδότες επιστρέφουν στην Έπαυλη, παραλαμβάνουν τους μανδύες τους και πηγαίνουν στο Κονκλάβιο για το πρώτο τους συμβούλιο. Ποιον θα δολοφονήσουν;

Λίγες ώρες πριν, απολαύστε ένα χορταστικό video με τα highlights από το 1ο επεισόδιο του απόλυτου παιχνιδιού μυστηρίου και εξαπάτησης, στην ελληνική τηλεόραση.

«Οι Προδότες», το διεθνές format που έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, θα μας μυεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

#Prodotes

Instagram: @prodotes.ant1tv

Twitter: @prodotes_ant1tv

Facebook: @prodotes.ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Καβάλα: Απορριμματοφόρο “έλιωσε” μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Κως: Πέθανε σε καρότσα αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο

Πέθανε η Χρύσα Δαμιανίδου