“Οι προδότες”: Αποκλειστικό απόσπασμα από το 1ο επεισόδιο (βίντεο)

Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

«Οι Προδότες» από την Τετάρτη 7 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, έρχονται στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

22 «Πιστοί» παίκτες θα προσπαθήσουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο και να κερδίσουν μέχρι και 100.000 ευρώ. Ανάμεσά τους, όμως, θα κρύβονται «Προδότες». Μυστικά και συνομωσίες, κρυφές ταυτότητες και συντροφικά μαχαιρώματα έρχονται στο πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, όπου κανείς δεν είναι αθώος!

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το 1ο επεισόδιο:





