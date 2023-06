Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Απολαυστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, “Ποιος Παπαδόπουλος;”, χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Τρίτη, 6 Ιουνίου, στις 21:00 – Επεισόδιο 59

Το καλοκαίρι έφτασε και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά στο Παπαδοπουλέικο. Τα παιδιά γράφουν τις τελικές εξετάσεις τους στο σχολείο, όπου φυσικά η Μελίνα, η Περιστέρα, αλλά ακόμα και η Λίλα είναι μόνιμα παρούσες να ξεροσταλιάζουν έξω απ’ τα κάγκελα περιμένοντας τα νέα.

Παράλληλα, η Περιστέρα ετοιμάζεται πυρετωδώς για την Α’ Λυκείου, κάνοντας το απωθημένο της πραγματικότητα, και οι φελλοί του Γιάννη σκίζουν κανονικά. Μόνο ο Αρίστος φαίνεται να ανησυχεί για το μέλλον της αντιπροσωπείας του, αλλά η Μελίνα έχει πάντα τον τρόπο της να τον ηρεμεί. Η Βιβή, από την άλλη, αποφασίζει να πει το πολυπόθητο «ναι» στον Περικλή, ο οποίος σπεύδει να οργανώσει όσο πιο άμεσα μπορεί τον γάμο, στον οποίο θα είναι κουμπάροι η Μελίνα και ο Αρίστος, αλλά και ο Γιάννης και η Περιστέρα!

Κι ενώ οι ετοιμασίες του γάμου προχωράνε κανονικά με την Βιβή να πονοκεφαλιάζει με νυφικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια και τις διαφωνίες της Μελίνας, της Περιστέρας και της Λίλας σχετικά με τα οργανωτικά, το μόνο πραγματικά μελανό σημείο μέσα στη χαρά της Βιβής είναι ότι η αδερφή της δεν θα καταφέρει να έρθει στον γάμο της…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

