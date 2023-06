Πολιτισμός

Πέθανε η Χρύσα Δαμιανίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόωρη εκδημία της Χρύσας Δαμιανίδου, βύθισε στο πένθος των χώρο των Τεχνών και ολόκληρης της πόλης όπου έζησε και προσέφερε πολλά στην τοποική κοινωνία

-

Η Χρύσα Δαμιανίδου ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου έχοντας δημιουργήσει έργα τέχνης που άφησαν το στίγμα τους στην πόλη. Η ταλαντούχος δημιουργός ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο Ηράκλειο, γνωστή για το κοινωνικό της έργο αλλά και για την αγάπη που έδειχνε προς τον συνάνθρωπο της, έφυγε έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στις 15.30 με τη νεκρώσιμο ακολουθεία να τελείται στο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το βιογραφικό της Χρύσας Δαμιανίδου

Μόδα & Χρωματολογία στήν Σχολή “Δημητρελης” ( Θεσσαλονίκη ).

Ελεύθερο σχέδιο, Χρώμα, Γλυπτική και Αγιογραφία στο Εργαστηριο Καλων Τεχνων “ΚΟΥΡΟΣ” ( Θεσσαλονίκη ).

Σεμινάρια Υπολογιστών ( Θεσσαλονικη.

Αγγλικά ( Βρετανικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης ).

Ιταλικά

Σεμινάρια Αργυρο-χρυσοχοίας στην Κρητη.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα *Κορονοιός και ιχνηλάτηση του.

ΔΙΔΑΧΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Δίδαξε Ζωγραφική σε παιδιά στο εργαστήριο Καλών Τεχνών “ΚΟΥΡΟΣ” ( Θεσσαλονίκη ).

Δίδαξε σχέδιο μόδας στην ιδιωτική Σχολή MODELLINO ( Θεσσαλονίκη ).

Συμμετείχε στην ομάδα που εκτέλεσε την αγιογράφηση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονικης δίπλα στον αγιογράφο Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.

Δημιούργησε την gallery APOLLON ART GALLERY στην Μύκονο μαζί με τον ζωγράφο-Αγιογράφο Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.

2010: Η 1η της ατομική έκθεση κοσμημάτων, με τίτλο “QUEENS” στην Δημοτική Πινακοθήκη της Μυκόνου.

2010: Έλαβε μερος στην ομαδικη εκθεση “ART TO USE” στην gallery LOLA NIKOLAOU στην Θεσσαλονικη.

2010 Το κόσμημα “the Snow Queen” φτιαγμένο απο την ίδια για την Βασίλισσα του χιονιού, επιλέχθηκε απο την Alba Cappelieri ( professor of Jewelry design at the Politecnico of Milan) και την ομάδα της, για την online έκθεση κοσμήματος “jewelleryscape 2010” – www.jewelleryscape.it

2012: Ατομική έκθεση κοσμήματος με τίτλο η “5η διασταση”, “THE 5th DIMENSION” στην Δημοτικη Πινακοθηκη Μυκονου.

2013: Έλαβε μέρος σε επίδειξη μόδας για φιλανθρωπικους σκοπους, οργανωμενο απο το ROTARY CLUB Ηρακλειου στην Κρήτη.

2015: Έλαβε μέρος σε ομαδική έκθεση κοσμήματος στην gallery ΕΛ στην Θεσσαλονικη.

2015: Έλαβε μερος στην ARTE Cremona ( fiera dell’Arte Moderna e Contemporanea ) στην Ιταλια.

2015: Ατομική έκθεση κοσμήματος με τίτλο “DARK ERA” στην gallery ΕΛ στην Θεσσαλονικη.

2016: Ομαδική έκθεση με τιτλο, REM-Brand Name στην gallery LOLA NIKOLAOU στην Θεσσαλονικη .

2017-2018: Συνεργασία με καταστήματα σχετικά με το κοσμημα.

2018-2019: Τοιχογραφίες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλειου για ιδιώτες ( ΚΡΗΤΗ ).

2019-2020: Τοιχογράφιση του μεγαλύτερου θεματικού πάρκου της Ελλάδας “EXPERIENCE CRETA ” στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέματα που αφορούν στον Μινωικό Πολιτισμό.

2020-2022: Συνεργασία με ιδιώτες και νέα δουλειά πάνω στον κυβισμό.