Κολωνός - Βιασμός ανήλικης: προφυλακιστέοι επτά κατηγορούμενοι

Τι ισχυρήστηκαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι, για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Την προφυλάκισή των 7 από τους 8 νέους κατηγορούμενους στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό, ζήτησε ο Ανακριτής σύμφωνα με πληροφορίες.

Όσον αφορά τον 8ο κατηγορούμενο που συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης κάθε μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται πως οι οκτώ νέοι κατηγορούμενοι είναι πρόσωπα τα οποία αναγνώρισε η 12χρονη στην τελευταία κατάθεσης της και τα οποία προέρχονται από τη γειτονιά του κοριτσιού, στην πλειοψηφία τους αλλοδαποί.

Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες του ενώπιον του 14ου τακτικού ανακριτή, ισχυρίστηκαν πως δεν έχουν διαπράξει τα αδικήματα που κατά περίπτωση τους αποδίδονται των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη έναντι αμοιβής και της πορνογραφίας.

Οι ισχυρισμοί των 7 δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τις φυλακές, ενώ ο 8ος κατηγορούμενος, ο 20χρονος που αφέθηκε ελεύθερος, επικαλέστηκε πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

