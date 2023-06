Κοινωνία

Λήμνος: νεκρός εντοπίστηκε χειριστής γιοτ

Τραγωδία στα ανοιχτά της Λήμνου, όταν εντοπίστηκε νεκρός, χειριστής γιοτ που αγνοείτο από το πρωί της Τρίτης.

Νεκρός εντοπίστηκε ο χειριστής του σκάφους που εξέπεμψε SOS κοντά στον Αη Στράτη το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 70χρονο Αμερικανό, ο οποίος είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη με γιοτ και είχε ζητήσει βοήθεια κοντά στη Λήμνο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις όμως βρήκαν μόνο το σκάφος το οποίο ρυμουλκήθηκε στον Άγιο Ευστράτιο. Ο 70χρονος εντοπίστηκε πολλές ώρες αργότερα νεκρός μετά από εκτεταμένες έρευνες του Λιμενικού.

Ο αγνοούμενος φέρεται να είναι Αμερικανός υπήκοος, ενώ το σκάφος είχε ξεκινήσει από μαρίνα της Καλαμαριάς με προορισμό λιμάνι στην Τουρκία.

