Missing Alert: ώρες αγωνίας για την 48χρονη που αγνοείται

Συνεχίζει να αγνοείται η 48χρονη. Μεγαλώνει η αγωνία των οικείων της.

Την Τρίτη, 6/6/2023, καθώς οι έρευνες για την Παπάγγελου Ειρήνη, 48 ετών, συνεχίζονται και δεν υπάρχει κανένα νεότερο σχετικά με την ενήλικη, η οικογένειά της ανησυχεί ιδιαίτερα και για το λόγο αυτό ζήτησε την αναδημοσίευση των στοιχείων της, προκειμένου όλοι μας να βοηθήσουμε στον εντοπισμό της.

Η Παπάγγελου Ειρήνη, 48 ετών, εξαφανίστηκε στις 17/03/2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα, διέμενε στην περιοχή της Ιερισσού Χαλκιδικής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Παπάγγελου Ειρήνης στις 10/04/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παπάγγελου Ειρήνη έχει ύψος 1,62μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν, μαύρα μποτάκια. Η ενήλικη έχει σημάδια λεύκης στα χέρια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

