Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Απόσυρση της έφεσης και “τέλος” στις Πανελλήνιες

Αιφνιδιαστικά ο πρωτοδίκως καταδικασμένος για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς ανακοίνωσε ότι σταματά την διεκδίκηση βελτίωσης της ποινής του για την συζυγοκτονία.

Σε ανακοίνωση του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, συνηγόρου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, αναφέρεται ότι αιφνιδίως, και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, οι οποίοι όμως δεν γνωστοποιούνται, ο καταδικασμένως πρωτοδίκως σε ισόβια για την δολοφονία της 19χρονης συζύγου του και μητέρας του λίγων μηνών τότε παιδιού τους, αποσύρεται απο την έφεση που έχει ασκήσει και η οποία ήδη εκδικάζεται στο Εφετείο, ενώ παράλληλα αποσύρεται απο τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά απο την συμμετοχή του στο μάθημα της Νεοεεληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε θέματα για την βία κατά των γυναικών.

Η δήλωση του συνηγόρου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου:

"Ο εντολέας μου, Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος, αποφάσισε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους που δεν είναι ανακοινώσιμοι να παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο και συγκεκριμένα της εφέσεως που άσκησε κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Ως συνήγορος του, με την από 06-06-2023 εξουσιοδότηση του, νομίμως θεωρημένη από το κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, όπου και εκτίει την ποινή του, με εξουσιοδοτεί όπως προβώ σήμερα σε όλες εκείνες τις διαδικασίες προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών προκειμένου να μην συνεχιστεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Επιπλέον διευκρινίζεται για το θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ότι λόγω των ανωτέρω εξελίξεων και καθότι βρίσκεται σε πολύ δυσχερή ψυχολογική κατάσταση δεν δύναται να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του σε αυτές και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει την εισαγωγή του σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".

