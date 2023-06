Πολιτισμός

“The 2Night Show”: Η Τζένη Καζάκου μιλά για τη δουλειά και την οικογένειά της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν η Τζένη Καζάκου, που μίλησε για τη δουλειά και την οικογένειά της.

-

Την Τζένη Καζάκου φιλοξένησε στο «Τhe 2Night Show» της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη νεαρή ηθοποιό να μιλά για τη δουλειά της και το «βαρύ» της όνομα.

«Στη δουλειά δεν αγχώνομαι γιατί στην ουσία δεν είμαι εγώ αλλά ένας ρόλος. Οι συνεντεύξεις με αγχώνουν γιατί φοβάμαι ότι θα με ρωτήσουν προσωπικά θέματα που δεν μπορώ να απαντήσω. Νιώθω τυχερή που είμαι από αυτή την οικογένεια γιατί μου έμαθαν αυτόν τον μαγικό κόσμο. Μου έκανε εντύπωση πώς οι άνθρωποι χωρίς πολλά πράγματα, έκαναν μια δική τους πραγματικότητα. Σε μια παράσταση που έπαιζε ο μπαμπάς μου, με είχαν ντύσει σαν τσιγγάνα, έκανα το χορευτικό και ένιωσα τόσο ωραία!», είπε για τα πρώτα της βήματα και αναφερόμενη στο όνομά της, σημείωσε πως:

«Είναι 50-50 το να με συγκρίνουν με τους δικούς μου. Θα μου ανοίξουν πιο εύκολα πόρτες λόγω οικογένειας αλλά δεν έχω το δικαίωμα να κάνω λάθος λόγω αυτού. Από εκεί και πέρα, αν εγώ δεν είμαι καλή, δεν συμφέρω στον παραγωγό. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου! Δεν έχω σκεφτεί να παρατήσω τη δουλειά μου γιατί με κάνει χαρούμενη. Ό,τι δουλειά και αν έκανα πάντα θα βρεθεί κάποιος να πει κάτι».

Για την προσωπικότητά της ανέφερε πως, «ανέκαθεν έχω θλιμμένο βλέμμα αλλά ίσως παίζουν ρόλο και κάποια βιώματα. Μου το λένε συχνά αλλά εμένα μου αρέσει. Είμαι και μοναχική σαν άνθρωπος! Είμαι πιο πολύ ροκ. Το να είσαι ηθοποιός είναι πολύ βιωματικό επάγγελμα. Αν δεν σηκωθείς πάνω να το κάνεις, δεν θα μπορέσεις να εξελιχθείς. Μένω μαζί με τη μαμά μου αλλά σε όλα τα άλλα είμαι ανεξάρτητη! Οι γονείς μου με είχαν προειδοποιήσει ότι είναι δύσκολο επάγγελμα και έχω ζήσει τα πάντα μαζί τους. Και τις δύσκολες και τις εύκολες στιγμές».

Μιλώντας για τη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη, σημείωσε πως, «ξέρω το πώς ήταν σαν άνθρωπος η γιαγιά μου, Τζένη Καρέζη. Ήταν δυναμική, ειλικρινής, λίγο “dark” σαν εμένα αλλά δεν το έδειχνε τόσο. Μακάρι να την είχα γνωρίσει. Συγκινούμαι όταν βλέπω ταινίες με τη γιαγιά μου και θα ήθελα πολύ να την είχα γνωρίσει» και μίλησε για τον παππού της, πατέρα της μητέρας της, «το πρώτο μου τατουάζ το έκανα όταν έφυγε ο πατέρας της μητέρας μου το 2017. Αυτό είναι μια πληγή για εμένα. Ήταν δύσκολο να σκεφτώ πώς θα ζήσω χωρίς τον παππού κοντά μου.

Και η δεύτερη σκέψη μου ήταν πώς θα ζήσω χωρίς τους δικούς μου. Και το τρίτο έφαγα γερό χαστούκι από τη ζωή και ο χρόνος είναι συμβατικός και σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να αλλάξει η ζωή σου».

«Μου αρέσει πολύ που κλαίω στη σειρά “Ο παράδεισος των κυριών”. Θα συνεχίσει και δεύτερη χρονιά η σειρά. Πέρασα από δύο φάσεις οντισιόν. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ασφάλεια, με τους ηθοποιούς έχουμε δεθεί αρκετά», είπε για τον ρόλο της στην τηλεόραση.

Και κατέληξε λέγοντας πως, «είμαι πολύ ατσούμπαλη. Έκαψα ένα φόρεμα στο γύρισμα γιατί κάπνιζα στο διάλειμμα. Ταυτόχρονα πιάστηκε σε ένα φυτό και σκίστηκε. Περνάω και πίσω μου γίνεται το χάος. Έτσι είμαι και στο σπίτι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό!».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός αστυνομικού σε καταδίωξη

Ρολάν Γκαρός - Τσιτσιπάς: Ο Αλκαράθ απέκλεισε τον Έλληνα τενίστα

ΗΠΑ: Νεκροί από πυροβολισμούς σε γιορτή αποφοίτησης (εικόνες)