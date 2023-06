Κόσμος

Ο Πάπας Φραγκίσκος στο νοσοκομείο για επείγουσα εγχείρηση

Για επείγουσα εγχείρηση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο Πάπας Φραγκίσκος.

Για επείγουσα επέμβαση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο Πάπας Φραγκίσκος.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, ο Ποντίφικας εισήχθη στην κλινική Τζεμέλι της Ρώμης, για εντερική απόφραξη.

Ο 86χρονος Ποντίφικας είχε μεταβεί και χθες στο ίδιο νοσοκομείο, για προγραμματισμένες εξετάσεις.

Τον Ιούλιο του 2021 είχε υποβληθεί και πάλι σε χειρουργείο στο παχύ έντερο και είχε παραμείνει νοσηλευόμενος για έντεκα ημέρες.

