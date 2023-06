Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την πολύωρη αναμονή ασθενοφόρου, διενεργείται από ΕΚΑΒ και 1η ΥΠΕ, σχετικά με τον χαμό της 19χρονης εγκύου και του εμβρύου της.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με κατεπείγοντα χαρακτήρα έχει διαταχθεί από το ΕΚΑΒ και από την 1η ΥΠΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και η τήρηση των πρωτοκόλλων από το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του περιστατικού με την 19χρονη έγκυο που έχασε τη ζωή της., όπως και το έμβρυο που κυοφορούσε.

Οι συγγενείς αποδίδουν την τραγική κατάληξη στην καθυστέρηση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, «οι καθυστερήσεις του ΕΚΑΒ στην Αττική είναι καθημερινό φαινόμενο. Επιχειρούν 40 περίπου ασθενοφόρα πρωί και απόγευμα και 25-28 το βράδυ, λόγω έλλειψης προσωπικού και διαθεσιμότητας οχημάτων. Χρειάζονται τουλάχιστον τα διπλάσια για να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε όλα τα περιστατικά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόσταση του σπιτιού της εγκύου μέχρι το Κέντρο Υγείας στο οποίο τελικώς διακομίστηκε μετά από πολλές ώρες αναμονής, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα, απόσταση που με αυτοκίνητο διανύεται το πολύ μέσα σε 5 λεπτά!

Στο θέμα, όπως και στην μεταφορά γυναίκας που είχε καταρρεύσει, πάνω σε καρότσα αυτοκινήτου, στην Κω, ελλείψει διαθέσιμου ασθενοφόρου, αναφέρθηκαν εκπρόσωποι κομμάτων που μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Παράλληλα, σε δήλωση της, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, αναφέρει:

«Μια γυναίκα στην Κω πέθανε γιατί δεν υπήρχαν οδηγοί για τα ασθενοφόρα του νησιού. Λίγες ώρες μετά, άλλη μια τραγική είδηση μας συγκλονίζει όλους. Μια νεαρή γυναίκα στην Νέα Μάκρη 19 ετών έγκυος, έφυγε από τη ζωή μαζί με το αγέννητο μωρό της, λόγω καθυστέρησης ασθενοφόρου όπως καταγγέλλει η οικογένεια της. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους, εν έτει 2023 να χάνονται συνάνθρωποι μας με αυτό τον τρόπο. Η κυβέρνηση της ΝΔ άφησε πίσω της συντρίμμια στο ΕΣΥ και αυτή η σκληρή και αμείλικτη πραγματικότητα, οφείλει να μας κινητοποιήσει άμεσα. Η χώρα χρειάζεται ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα Υγείας που να ανταποκρίνεται στις αυτονόητες ανάγκες όλων των ανθρώπων».

