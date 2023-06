Οικονομία

Τουρκική λίρα: Νέο χαμηλό έναντι του δολαρίου

Νέα «βουτιά» κατέγραψε σήμερα η τουρκική λίρα που «βυθίζεται» έναντι του δολαρίου.

Η τουρκική λίρα κατέγραψε σήμερα βουτιά άνω του 6% σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ έναντι του δολαρίου, δέκα ημέρες μετά την επανεκλογή του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος, που υποστηρίχθηκε μαζικά πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του Μαΐου από την κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, κινείτο λίγο μετά τις 10:30 ώρα Ελλάδας στο επίπεδο σχεδόν του ενός δολαρίου για 23 τουρκικές λίρες.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα διέθεσε σχεδόν 30 δισεκ. δολάρια για να στηρίξει το εθνικό νόμισμα από την 1η Ιανουαρίου έως τις προεδρικές εκλογές, οδηγώντας τα συναλλαγματικά διαθέσιμα σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2002.

Ο Τούρκος πρόεδρος, που εφαρμόζει μια ανορθόδοξη νομισματική πολιτική τα τελευταία χρόνια, διόρισε το Σάββατο νέο υπουργό Οικονομίας, τον Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος έχει ως αποστολή του να μειώσει τον πληθωρισμό και να επαναφέρει σε σωστή τροχιά την τουρκική οικονομία.

