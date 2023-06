Αθλητικά

Γιώργος Γεωργίου: Συγκίνηση στην κηδεία του (εικόνες)

Οικογένεια, συνάδελφοι και φίλοι του αθλητικογράφου είπαν το «τελευταίο αντίο» στον ξεχωριστό Γιώργο Γεωργίου.

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι του Γιώργου Γεωργίου τον αποχαιρέτισαν στην εξόδιο ακολουθία του, που έγινε στο νεκροταφείο του Ζωγράφου.

Εκεί βρέθηκαν πολλοί παράγοντες του αθλητισμού, αλλά και φίλαθλοι που είπαν το «τελευταίο αντίο» στον ξεχωριστό αθλητικογράφο.

Στεφάνια έστειλαν ομάδες, παράγοντες κα ομοσπονδίες του αθλητισμού.

Ο Γιώργος Γεωργίου έφυγε από τη ζωή το πρωί της περασμένης Δευτέρας, σε ηλικία 71 ετών.

