Υγεία - Περιβάλλον

Εκλογές – Ανδρουλάκης: Να δοθούν πόροι στο ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κεντρική υπηρεσία το ΕΚΑΒ βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Ανδρουλάκης.

-

Την κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, και εκπρόσωποι των εργαζομένων τον ενημέρωσαν ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, εξαιρουμένων μερικών μεγάλων νησιών όπως η Ρόδος, μετά βίας καλύπτεται η λειτουργία ενός ασθενοφόρου το 24ωρο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μυκόνου και της Πάρου, με τρεις και επτά μόνιμους διασώστες αντίστοιχα.

Στη συζήτηση του κ. Ανδρουλάκη με τη διοίκηση και τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ επισημάνθηκε ότι εξαιτίας των χαμηλών μισθών και της έλλειψης παροχής κινήτρων δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τις προκηρύξεις θέσεων επικουρικού προσωπικού. Ειδικά στην Αττική για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χρειάζονται 20 επιπλέον ασθενοφόρα σε κάθε βάρδια και 10 επιπλέον το βράδυ, ενώ σε όλη τη χώρα απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον 700 διασωστών.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ επισήμανε ότι σε κάποια νησιά αλλά και στην ηπειρωτική χώρα υπάρχουν ασθενοφόρα «δύο ταχυτήτων» και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο περιστατικό, που σημειώθηκε στους Παξούς κατά την πρώτη χρονιά της πανδημίας όπου ένας άνθρωπος έπαθε ανακοπή και πήγε το ασθενοφόρο μόνο με τον οδηγό.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ελλείψεις προσωπικού στο ΕΚΑΒ, στα πρωτοβάθμια Κέντρα Υγείας και γενικότερα στο ΕΣΥ έχουν τραγικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί σωστά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ΕΣΥ, με υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή, ώστε να δοθούν πόροι στο ΕΣΥ. Εμείς δεσμευόμαστε να διοχετεύσουμε το 8% έως 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι το 2% έως 4% όπως έχει επιλέξει με ιδεοληπτικό τρόπο, εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Ντόρα Μπακογιάννη: η “έκπληξη” του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διαθήκη και τα εγγόνια της (βίντεο)

Γιώργος Γεωργίου: Συγκίνηση στην κηδεία του (εικόνες)

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις