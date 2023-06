Life

“Ζωή” στον ΑΝΤ1+ με την Μαρία Καβογιάννη για το bullying (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαρία Καβογιάννη και Ευδοκία Ρουμελιώτη κατά του bullying στο 11ο επεισόδιο της «ΖΩΗΣ». Η περίληψη του επεισοδίου που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1+.

-

Το ενδέκατο επεισόδιο της ΑΝΤ1+ Original σειράς «ΖΩΗ» έρχεται την Παρασκευή 09/06 και ρίχνει φως στη σκληρή πραγματικότητα του σχολικού εκφοβισμού. Στο επεισόδιο αυτό, που πρωταγωνιστούν η Μαρία Καβογιάννη, η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Γιώργος Καραμίχος, η ιστορία ξεκινά από το σχολείο. Τα σχολεία, όμως, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και όταν η κοινωνία «νοσεί», τότε «νοσεί» και το σχολείο. To bullying και οι εκβιαστές δεν βρίσκονται μόνο στα σχολεία. Μεγαλώνουν και δουλεύουν σε γραφεία, εταιρίες, σε οργανισμούς και κυβερνήσεις. Δεν είναι μαχητές. Θέλουν απλά να κερδίζουν. Και τους φοβάσαι. Αλλά η μάχη που πρέπει να κερδίσουμε δεν είναι μαζί τους, αλλά με τον ίδιο τον φόβο.

Επεισόδιο 11 - «Παύλος»

Η ιστορία

15 χρόνια πριν, ο δεκαεξάχρονος Παύλος έπεσε από την ταράτσα του σχολείου του την ώρα του Αγιασμού γιατί πίστευε ότι ήταν ο μόνος τρόπος να σταματήσει να υφίσταται σωματικό και ψυχικό bullying. Όμως, δεν πέθανε ακαριαία, οδηγώντας τους γονείς του στην απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του. Η καρδιά του Παύλου τώρα δίνει ζωή στον Νικόλαο Ξεκάρφωτο, έναν ρατσιστή, ομοφοβικό δικηγοράκο, εθισμένο στον τζόγο και στο ποτό. Στα χέρια του βρίσκεται η υπόθεση ενός έφηβου Αλβανού, ο οποίος είναι θύμα ενδοσχολικής βίας. Ο Ξεκάρφωτος δεν ενδιαφέρεται να την αναλάβει και δη αφιλοκερδώς. Ο Παύλος δεν θέλει να υπάρξει άλλο παιδί που υποφέρει από σχολικό εκφοβισμό και είναι πεπεισμένος ότι «αλλάζοντας την καρδιά του Ξεκάρφωτου», θα χτυπήσει με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια. Αυτή είναι η καινούρια αποστολή της Ζωής και της Γιάννας. Αλλά μετά από μια συνάντηση που επιδιώκει η Ζωή με την αποξενωμένη μητέρα της Γιάννας, η Ζωή πέφτει σε κατατονία, αφήνοντας τη Γιάννα να συνεχίσει την αποστολή μόνη της.

Αν δέχεσαι βία στο σχολείο, αν γνωρίζεις ένα παιδί που δέχεται βία στο σχολείο, αν δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις και χρειάζεσαι βοήθεια, επικοινώνησε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τηλεφωνικά στην Γραμμή SOS 1056 ή με μήνυμα στο Chat 1056, καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Περισσότερα: www.hamogelo.gr

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη

Guest Starring: Γιώργος Καραμίχος, Μπέτυ Λιβανού, Γιώργος Κακακιός, Ράνια Οικονομίδου

Co-Stars: Δήμητρα Σύρου, Δημήτρης Παραδείσης

Special Guests: Πάνος Μουζουράκης, Γιάννα Τερζή, Matisse το χρυσόψαρο

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή





Gallery