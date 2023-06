Πολιτική

Μεταναστευτικό - Λαλούσης: Δεν υπάρχει καμία σχέση με το 2020, δεν πρέπει να τα συνδέουμε

Θεωρώ ότι είναι κυκλώματα μεταναστών, οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά επισήμανε από τον Έβρο ο υπηρεσιακός υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης.

Την εγρήγορση και την ετοιμότητα, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του Ελληνικού Στρατού, που σε αρμονική συνεργασία έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δράση στην παρέβρια περιοχή για την αποτροπή παράνομων εισόδων μεταναστών στη χώρα, υπογράμμισε σήμερα από τον Έβρο ο υπηρεσιακός υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης.

Από το Διδυμότειχο, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και τον μητροπολίτη Διδυμότειχου και Ορεστιάδας κ.κ. Δαμασκηνό, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας που από χθες πραγματοποιεί στη Θράκη, ο κ. Λαλούσης δήλωσε πως σκοπός της επίσκεψής του είναι «…να έρθω σε επαφή με τα αστυνομικά τμήματα, να μιλήσω με τις διοικήσεις, με το προσωπικό, να ανταλλάξουμε σκέψεις, να δω τα προβλήματά τους και όπου μπορώ να συμβάλω για την επίλυση αυτών των προβλημάτων». Διευκρίνισε δε, ότι η αποτροπή και η φύλαξη των συνόρων γίνεται πάντα με σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς, του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Δικαίου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το μεταναστευτικό και το πλαίσιο συνεργασίας με τη γείτονα Τουρκία για την αντιμετώπισή του, κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στο Ισαάκιο Διδυμότειχου, ο κ. Λαλούσης επανέλαβε την εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. «Θεωρώ ότι είναι κυκλώματα μεταναστών, οι οποίοι -όπως καταλαβαίνετε- επωφελούνται οικονομικά. Είναι μια περίοδος που είναι χαμηλή η στάθμη του ποταμού Έβρου, είναι η φυσική βλάστηση τέτοια, η οποία ευνοεί φαινόμενα προσπάθειας να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια», επισήμανε. Ειδικότερα για τη συνεργασία των δύο χωρών επ' αφορμή και της πρόσφατης παρουσίας μεταναστών σε νησίδα τουρκικής κυριότητας, όπως είπε, πλησίον της Νέας Βύσσας δήλωσε πως πάντα υπάρχουν δίαυλοι σε διάφορα επίπεδα και σε υπηρεσιακό επίπεδο. «Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπήρχε συνεργασία με την τουρκική πλευρά και φυσικά τους θέτουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν και τα αντιμετωπίζουμε από κοινού ώστε αυτά τα θέματα να επιλύονται μέσα από την καλή συνεργασία των δύο πλευρών… Οι νησίδες είναι κάτι ιδιαίτερο. Πολλές φορές κάποιες περιπτώσεις θέλουν και ειδική επιχειρησιακή αντιμετώπιση. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, εξετάζουμε πάντα αν είναι στην ελληνική ή την τουρκική επικράτεια και τηρούμε αυτούς τους κανόνες. Πάντα με ασφάλεια γι' αυτούς που είναι εκεί γιατί σεβόμαστε και την αξία του ανθρώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας πως η συγκεκριμένη περίοδος βοηθάει σ' αυτή την επικοινωνία και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων στη μεθόριο γραμμή, στη βάση της καλής συνεργασίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσπάθειας παράνομης εισόδου στη χώρα αντίστοιχης με την επιχειρούμενη στις Καστανιές το 2020 απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σχέση με το 2020. Δεν πρέπει να τα συνδέουμε είναι κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα, συνολικά, αν το συγκρίνουμε και με το 2022, την προηγούμενη χρονιά, είναι η ίδια κατάσταση γιατί παρακολουθούμε και στατιστικά αλλά δεν υπάρχει κάτι. Απλώς είχαμε δύο συμβάντα που πήραν μία δημοσιότητα και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον».

Τέλος, ευχαριστώντας το προσωπικό τόσο της Αστυνομίας όσο και του Στρατού που όπως είπε πασχίζει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο και έχει παρουσία στον ποταμό Έβρο σε οποιεσδήποτε συνθήκες, χειμώνα καλοκαίρι, διαφυλάττοντας την τιμή και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, διαβεβαίωσε για το ηθικό, την ετοιμότητα, τη γνώση, τη βούληση και τη θέληση όλων, χαρακτηριστικά τα οποία διαπίστωσε όπως είπε και κατά τις σημερινές συναντήσεις του.

Σημειώνεται ότι μετά την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο και το Σουφλί, το απόγευμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα συναντηθεί στην Αλεξανδρούπολη με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ.κ. Άνθιμο, τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς και την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη.

