Έβρος: Επέστρεψαν στην Τουρκία οι μετανάστες που ήταν στη νησίδα

Βρέθηκε η «χρυσή τομή» και οι μετανάστες που βρίσκονταν τις τελευταίες μέρες σε νησίδα του Έβρου, επέστρεψαν στην Τουρκία.

Επέστρεψαν σε τουρκικό έδαφος οι μετανάστες που τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν σε νησίδα στο ύψος της Νέας Βύσσας.

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις τουρκικές για την παρουσία τους στη νησίδα που ανήκει στη γειτονική χώρα και οι μετανάστες απομακρύνθηκαν από το σημείο όπου βρισκόντουσαν.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπος Λαλούσης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο σημείο, δήλωσε πως «είμαστε δε συνεργασία με την τουρκική πλευρά και τους θέτουμε πρόβλημα που υπάρχουν και σε συνεννόηση επιλύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν».

Σε πρωινή ενημέρωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, είχε αναφερθεί ότι, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε χθες (6 Ιουνίου) τηλεφωνική συνομιλία με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Βασίλη Κασκαρέλη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο ομόλογός του συνεχάρη τον υπουργό Φιντάν για τα νέα του καθήκοντα, ενώ συζητήθηκε επίσης το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης.

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον νέο Τούρκο υπουργό Άμυνας στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ, ενώ σήμερα συνομίλησαν τηλεφωνικά, προκειμένου να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων του.

