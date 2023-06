Πολιτισμός

Ο ΕΕΣ γιορτάζει την ίδρυσή του με μία μεγάλη “πράσινη” δράση στην Αθήνα (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο εορτασμού για τη συμπλήρωση 146 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει μεγάλη εθελοντική δράση για μικρούς και μεγάλους, Τι περιλαμβάνει.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο εορτασμού για τη συμπλήρωση 146 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει μεγάλη εθελοντική δράση για μικρούς και μεγάλους, το Σάββατο 10 Ιουνίου και ώρες 10 - 2 μ. μ, στην Πλατεία Καπνικαρέας, στην οποία θα λάβουν μέρος εθελοντές και προσωπικό από όλους τους Τομείς (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών, Νεότητας) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο στόχος της μεγάλης δράσης του Ε.Ε.Σ. είναι διττός. Αφενός να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις που υλοποιεί και αφετέρου να ενημερώσει το κοινό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία, προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές προς όφελος της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά, η μεγάλη εορταστική δράση του Ε.Ε.Σ. θα περιλαμβάνει:

Διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια και χειροτεχνίες για παιδιά και εφήβους, μέσα από τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο, τις δράσεις και την μακρά ιστορία του μεγαλύτερου και αρχαιότερου ανθρωπιστικού Οργανισμού της χώρας

Ενημέρωση των πολιτών διαδραστικά για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υγεία και παρουσίαση καλών πρακτικών για την αντιμετώπισή τους

Οδηγίες για τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών ενόψει καλοκαιριού αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Επίδειξη παροχής Πρώτων Βοηθειών με χρήση προπλάσματος

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στους πολίτες

