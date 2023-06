Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο προεκλογικό σποτ (βίντεο)

Το πρώτο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, έχει τον τίτλο «Πώς θα ζήσουμε καλύτερα σε δίκαιη κοινωνία»

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία το πρώτο τηλεοπτικό σποτ της νέας του καμπάνιας, με τίτλο «Δίκαιη Κοινωνία- Ευημερία για όλους», ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Το σποτ με θέμα «Πως θα ζήσουμε καλύτερα;» ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στο σχετικό ερώτημα: «με δίκαιο ΕΣΥ και 15.000 προσλήψεις, αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ρύθμιση ιδιωτικού χρέους, αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γάμος για όλα τα ζευγάρια, ενιαία άδεια μητρότητας, ανεξάρτητα από την απασχόληση».

