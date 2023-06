Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι φωτοβολίδα που θα σβήσει

Πυρά προς την Νέα Δημοκρατία, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη που συνεχίζει την προεκλογική του περιοδεία.

-

«Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στο σχέδιο Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις 25 Ιουνίου μπορεί να γίνει η ανατροπή των συσχετισμών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μία φωτοβολίδα που θα σβήσει, αλλά έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά».

«Μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έβαλε ούτε έναν φόρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η αλήθεια όμως, είναι ότι μέσα στους τελευταίους 16 μήνες έχει βάλει 6 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους στους μεσαίους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, στους αδύναμους πολίτες», είπε στη διάρκεια της ομιλίας του σε πολίτες της Σίνδου στην πλατεία Δημοκρατίας.

«Μας ζήτησαν να κοστολογήσουμε το πρόγραμμά μας και όταν εμείς τους είπαμε 'πάμε να τα κοστολογήσουμε' μαζί, κρύφτηκαν» παρατήρησε - και συνέχισε:

«Αλλά θέλω, αλήθεια, να αναρωτηθώ: Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, πόσο κοστίζει να μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια, πόσο κοστίζει να μη 'φεύγεις' σαν το σκυλί στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό στο ΕΚΑΒ ενώ υπάρχουν ασθενοφόρα;»

Παράλληλα, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του, προτείνει αύξηση μισθών και μείωση τιμών.

"Εμείς δεν είμαστε μία φωτοβολίδα. Ερχόμαστε από μακριά και θα πάμε πολύ μακριά, γιατί εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τις ανάγκες τις κοινωνικές, εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων, εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της μισθωτής εργασίας, των νέων ανθρώπων. Εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της Ελλάδας που δεν έχει φωνή. Θα είμαστε πάντοτε ζωντανοί στις επάλξεις και θα δίνουμε τον αγώνα, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, που να μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην επέλαση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, των αντιλαϊκών πολιτικών", τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, είπε ότι είναι «ένας νέος αγώνας» και σημείωσε: «Θέλουμε να παλέψουμε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο να διορθώσουμε τις αδυναμίες και τα λάθη μας, ώστε να μπορέσουμε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, να μιλήσουμε και να κοιτάξουμε στα μάτια τους πολίτες και να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν τη ζωή μας.

Δεν μετανιώνουμε γιατί υπερασπιστήκαμε το όραμα της απλής αναλογικής. Άλλοι πρέπει να μετανιώσουν, διότι δεν έδωσαν τη δυνατότητα να αλλάξει σελίδα το πολιτικό σύστημα της χώρας, να φύγουμε από την τοξικότητα και να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας με προγραμματικές συγκλίσεις.

Την ίδια στιγμή που εμείς είχαμε έγνοια, πώς θα σωθεί η χώρα από μία δεξιά κυβέρνηση, η οποία επιτίθεται στα δικαιώματα, οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις κοίταζαν πώς θα γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι πώς θα σωθεί η χώρα.

Δεν είναι, λοιπόν, εύκολο να γίνετε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι έχουμε μία ιστορία σε αυτό τον τόπο. Και εμείς δεν είμαστε μία φωτοβολίδα που θα σβήσει. Είμαστε τέκνο της ανάγκης. Γιγαντωθήκαμε και μεγαλώσαμε στις πιο δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια.

Εδώ και 15 χρόνια γνωρίζουμε τον πόλεμο του συστήματος και τον πόλεμο των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Ο πόλεμος αυτός εμάς δεν μας πτοεί - μας δυναμώνει».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε επίσης λόγο για διαστρέβλωση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που επιχειρήθηκε τρεις μέρες πριν τις εκλογές της 25ης Μαΐου και υπογράμμισε: «Διαστρεβλώνοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με χυδαίο τρόπο, μας είχαν πει ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ρυθμίσει τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών, όχι να αυξήσει τις εισφορές τους».

Απευθυνόμενος στους πολίτες «που γνωρίζουν ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τέσσερα χρόνια που έρχονται, θα είναι πολύ σκληρά για τις δυνάμεις της εργασίας, για τους μεσαίους, για τους αδύναμους, για το κράτος δικαίου» και τους κάλεσε να αναλογιστούν την επόμενη μέρα «και παρά τις διαφωνίες που μπορεί να έχουν μαζί μας, παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν μαζί μας, να ενώσουν τη φωνή και τη δύναμή τους στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ στις 25 του Ιούνη».

«Το σύστημα, το κατεστημένο, αλλά και η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, θέλει ένα πράγμα: Όλοι όσοι είναι αντίθετοι σε αυτούς, να κατακερματιστούν, να πάνε σε μικρά κόμματα. Εμείς λοιπόν, λέμε 'μην τους κάνετε τη χάρη. Χρειάζεται την επόμενη μέρα, από όποια θέση, ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, μία ισχυρή δύναμη στο πλάι του λαού, στο πλάι της κοινωνίας, για να αποτρέψει την κοινωνική λεηλασία'», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων.

Σας καλώ μέχρι τις 25 του Ιούνη να πάμε σε μία μεγάλη αντεπίθεση για την ανατροπή των συσχετισμών. Ένα νικηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μαζί».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε τέλος, στα προβλήματα της Σίνδου και γενικότερα της δυτικής Θεσσαλονίκης, λέγοντας: «Η Σίνδος, η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι η πίσω αυλή της Θεσσαλονίκης. Είναι ίσως η πιο απαξιωμένη και η πιο ξεχασμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και πρέπει να δουλέψουμε μαζί για τα αυτονόητα δικαιώματα. Για το δικαίωμα στη δημόσια υγεία και την περίθαλψη, για το δικαίωμα στη δημόσια παιδεία, το δικαίωμα ακόμη, και στο πόσιμο νερό. Αυτονόητα πράγματα δεν έχουν κατακτηθεί για την περιοχή της Σίνδου και της δυτικής Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Τσίπρας περπάτησε στο κέντρο της Σίνδου και αντάλλαξε χειραψίες με πολίτες.

Νωρίτερα, είχε στα Κύμινα συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και μυδοκαλλιεργητών όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματά τους.

