Ιταλία: Βουλευτής θήλασε το μωρό της στο κοινοβούλιο (εικόνες)

Οι συνάδελφοί της ευχήθηκαν στον μικρό Φεντερίκο «για μακρά, ελεύθερη και ειρηνική ζωή».

Για πρώτη φορά, ένα μωρό βρέθηκε σήμερα στα έδρανα του ιταλικού κοινοβουλίου, όπου η βουλευτής Γκίλντα Σπορτιέλο θήλασε τον δύο μηνών γιο της.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης καλωσόρισε τον δύο μηνών Φεντερίκο στην ιταλική Κάτω Βουλή, λέγοντας: «Είναι η πρώτη φορά, με την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Τις καλύτερες ευχές στον Φεντερίκο για μακρά, ελεύθερη και ειρηνική ζωή», είπε ο Τζόρτζιο Μουλέ και ο εκλεκτός προσκεκλημένος χειροκροτήθηκε θερμά. «Τώρα, ας μιλήσουμε σιγανά», συμπλήρωσε ο Μουλέ.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής επέτρεψε στις γυναίκες βουλευτές να θηλάζουν τα μωρά τους στην αίθουσα έως ότου συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο ζωής τους.

«Πάρα πολλές γυναίκες σταματούν να θηλάζουν πρόωρα, όχι από επιλογή αλλά επειδή υποχρεώνονται να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας», είπε η Σπορτιέλο, βουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων.

Τον Οκτώβριο η Τζόρτζια Μελόνι έγινε η πρώτη πρωθυπουργός της Ιταλίας, αλλά περίπου τα 2/3 των βουλευτών είναι άνδρες.

Παρότι ο σημερινός θηλασμός ήταν ο πρώτος στο ιταλικό κοινοβούλιο, πριν από 13 χρόνια η Λίτσια Ρονζούλι, σήμερα γερουσιαστής του Forza Italia, θήλασε την κορούλα της στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

