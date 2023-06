Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: ανάγκη να αντιστραφεί η πορεία απόκλισης της χώρας από την ΕΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε από το Χαλάνδρι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ειδική εκδήλωση για την οικονομία.

-

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών περιέγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο του κόμματός του για την οικονομία σε ειδική εκδήλωση στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου.

«Σε αυτές τις εκλογές δεν αποφασίζουμε απλώς για το ποιος θα είναι νικητής και ποιος θα είναι ηττημένος», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Αποφασίζουμε για το ποιος και πως θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία. Αποφασίζουμε για το μέλλον».

Ακολούθως ο κ. Τσίπρας περιέγραψε το όραμά του για την Ελλάδα του 2027: Έθεσε το ερώτημα «πώς θέλουμε άραγε να είναι η χώρα μας το 2027;» για να απαντήσει: «Η εικόνα που έρχεται στο δικό μου μυαλό είναι αυτή μιας χώρας και μιας κοινωνίας δημοκρατίας και ισότητας. Μιας χώρας και μιας κοινωνίας με λιγότερες ανισότητες. Όπου ο παραγόμενος πλούτος θα αυξάνεται και θα διαμοιράζεται δίκαια και ισότιμα μεταξύ των πολιτών. Σε μια χώρα όπου οι συμπολίτες μας δεν θα πεθαίνουν στην καρότσα ενός αγροτικού, γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Σε μια χώρα και μια κοινωνία που θα φροντίζει τους ανθρώπους της».

Ακολούθως επιτέθηκε στη ΝΔ λέγοντας ότι οι στόχοι αυτοί είναι ρεαλιστικοί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχιστεί η πορεία της τελευταίας τετραετίας και εξήγησε: «Πέντε χρόνια μετά την λήξη των προγραμμάτων προσαρμογής, το κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα βρίσκεται στο 59% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2007 που ήταν στο 77%. Ταυτόχρονα το ποσοστό των πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας φτάνει το θηριώδες 28,2%. Αποτυπώνεται με τον πιο οδυνηρό τρόπο στην κάκιστη κατάσταση του Εθνικού συστήματος υγείας, που αφέθηκε χωρίς καμία στήριξη την περίοδο της πανδημίας. Αποτυπώνεται επίσης στον τομέα των επενδύσεων, όπου η ΝΔ πανηγυρίζει γιατί αποκρύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων της τελευταίας τετραετίας αφορούσαν ιδιωτικοποιήσεις, επαναγορά τουριστικών ακινήτων και αγορές κόκκινων δανείων από funds. Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτυπώνουν μια και μόνη πραγματικότητα την όποια επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί: Ότι η χώρα δεν βρίσκεται πια σε πορεία σύγκλισης με την Ευρώπη αλλά το αντίθετο. Και αυτή πορεία πρέπει να αντιστραφεί. Αποτελεί κορυφαίο εθνικό στόχο το να αντιστραφεί».

Σκέρτσος: Το μαύρο δεν ταιριάζει στην Ελλάδα αλλά ταιριάζει δυστυχώς ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ

«Στη σημερινή παρουσίαση του 'νέου' παλιού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, η στροφή του κ. Τσίπρα σε έναν πιο θετικό και λιγότερο τοξικό λόγο κράτησε μετά βίας 5 έως 7 λεπτά. Αμέσως μετά επέστρεψε στον παλιό γνώριμο εαυτό του, που βλέπει μονίμως, όπου κι αν γυρίσει το βλέμμα του, μια μαύρη Ελλάδα σε όλο και μεγαλύτερη 'απόκλιση από την Ευρώπη'», δήλωσε ο 'Ακης Σκερτσος.

«Το ότι διαφωνεί μαζί του το 53% των ψηφοφόρων που, είτε ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, είτε εγκατέλειψαν το κόμμα του, δεν μοιάζει να τον απασχολεί καθόλου», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τυπου της ΝΔ.

Και πρόσθεσε: «Επαναλανσάροντας σήμερα το παλιό τους πρόγραμμα, με τις ίδιες παλιές ιδέες που καταδικάστηκαν στην κάλπη, με τη μορφή ενός συνοπτικού επικοινωνιακού φυλλαδίου, απέδειξαν ότι κάνουν μόνο αλλαγές 'βιτρίνας' και όχι ουσίας. Μάλιστα, στη βιασύνη τους ξέχασαν να συμπεριλάβουν δύο από τα τρία βασικά και μόνιμα ζητούμενα κάθε διακυβέρνησης: τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας με προσέλκυση περισσότερων και καλύτερων ιδιωτικών επενδύσεων και την ασφάλεια στα σύνορα και τις πόλεις μας, με δίκαιη αλλά αυστηρή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Προφανώς δεν τους απασχολούν ως θέματα και έτσι ίσως εξηγείται γιατί δεν λένε τίποτα για αυτά στις 9 ενότητες του 'νέου' παλιού τους προγράμματος».

Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε: «Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ιδέες του και όχι η επικοινωνία τους. Διότι, τελικά, αναπαράγουν το αναχρονιστικό οικονομικό μοντέλο που χρεοκόπησε την περασμένη δεκαετία χωρίς να λένε τίποτα για την Ελλάδα του 2030 που οραματιζόμαστε και αξίζουμε. Μια περήφανη, ευρωπαϊκή χώρα, πιο παραγωγική, με υψηλότερα εισοδήματα, πιο πράσινη, ψηφιακή, κοινωνική και ισχυρή».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Θανάσης Σπυρόπουλος

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις

Εγχειρίδιο για γρήγορη σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ