Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας με τραύμα από μαχαίρι βρέθηκε σε δώμα

Φίλος του κάλεσε το ΕΚΑΒ και μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί, τους έδωσε τα κλειδιά και αποχώρησε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε δώμα πολυκατοικίας στην Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του άντρα εντοπίστηκε από το ΕΚΑΒ περίπου στις 19.30. Το ασθενοφόρο φέρεται πως ειδοποίησε ένας άνδρας ο οποίος διέμενε με το θύμα και ανέφερε ότι υπάρχει τραυματισμένο άτομο, ενώ στη συνέχεια τους έδωσε τα κλειδιά και αποχώρησε.

Άμεσα οι διασώστες ειδοποίησαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις για τον αποκλεισμό του χώρου.

Στο διαμέρισμα, επί της οδού Γλάδστωνος, αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από πού προήλθαν τα τραύματά του άντρα, ο οποίος βρέθηκε σε λίμνη αίματος.

