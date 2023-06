Οικονομία

Προϋπολογισμός 2024: Το σχέδιο της ΕΕ ύψους 189,3 δις

Τι προτείνει και που δίνει βάρος το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 189,3 δισ. ευρώ για το 2024. Ο προϋπολογισμός θα συμπληρωθεί με εκτιμώμενο ποσό ύψους 113 δισ. ευρώ υπό μορφή πληρωμών για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία. Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασής τους θα συνεχίσει να προάγει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η ΕΕ αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων ο ταχέως αυξανόμενος πληθωρισμός, οι οποίες άσκησαν σημαντική πίεση στην ικανότητα του προϋπολογισμού να ανταποκριθεί περαιτέρω στις νέες εξελίξεις. Ωστόσο, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024 εξακολουθεί να παρέχει ουσιαστική χρηματοδότηση για τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως είχε προγραμματιστεί. Οι πράσινες και οι ψηφιακές δαπάνες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024 κατευθύνει τα κεφάλαια εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά, με βάση τις πιο κρίσιμες ανάγκες ανάκαμψης των κρατών μελών της ΕΕ και των εταίρων μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της Ένωσής μας, προωθώντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της χώρας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ κινητοποιήθηκε πλήρως για τη στήριξη της Ουκρανίας και των κρατών μελών της ΕΕ που υποδέχονται πρόσφυγες, ωστόσο οι διαθεσιμότητές του έχουν εξαντληθεί. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη μελλοντική στήριξη προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της για την περίοδο 2021-2027.

Για την υλοποίηση των λοιπών προτεραιοτήτων της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν τα ακόλουθα ποσά στις διάφορες προτεραιότητές της (σε αναλήψεις υποχρεώσεων):

53,8 δισ. ευρώ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 1,1 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024 αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως εγκρίθηκε στα τέλη του 2020, και επιδιώκει να μετατρέψει τις προτεραιότητές του σε συγκεκριμένα ετήσια αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός παραμένει στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη διάθεση του 30 % του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

