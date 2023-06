Αθλητικά

Europa Conference League: Η Γουέστ Χαμ πήρε ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 58 χρόνια

“Θρίλερ” στην Πράγα με την λύτρωση για τους Βρετανούς να έρχεται στις καθυστερήσεις.

Με... buzzer-beater του Τζάροντ Μπόουεν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Γουέστ Χαμ θριάμβευσε στον τελικό του Europa Conference League, επικρατώντας της Φιορεντίνα με 2-1 και κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Ιστορίας της και πρώτο μετά από 58 χρόνια και το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1965. Στην «Eden Arena» της Πράγας, οι Λονδρέζοι «μίλησαν» στο φινάλε και λύγισαν την ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού Φιορεντίνα και «μέθυσαν» με ένα μεγάλο τρόπαιο έπειτα από πολλά χρόνια αναμονής. Στο 62’ ο Μπενραχμά με πέναλτι έδωσε προβάδισμα στη Γουέστ Χαμ, στο 67’ ισοφάρισε ο Μποναβεντούρα, όμως στο τέλος έβαλε την... υπογραφή του ο Μπόουεν.

Η Φιορεντίνα έδειξε να «πατάει» καλύτερα στην εκκίνηση του αγώνα με τους Νίκο Γκονζάλες και Άμραμπατ να ελέγχουν απόλυτα το τέμπο του παιχνιδιού και να ψάχνουν με υπομονή την «τρύπα» στη λονδρέζικη άμυνα. Τα «σφυριά», ωστόσο, είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 13’ με το σου του Ντέκλαν Ράις που έφυγε λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Τερατσιάνο.

Στο 33’ το ματς διακόπηκε για τέσσερα λεπτά, όταν ο Βιράγκι πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά και δέχθηκε στο ένα πλαστικό ποτήρι από οπαδούς της Γουέστ Χαμ, με αποτέλεσμα να ματώσει το κεφάλι του και να γίνουν πολύ αυστηρές συστάσεις προς τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου η Φιορεντίνα βρήκε... δίκτυα, με την κεφαλιά «ψαράκι» του Γιόβιτς έπειτα από τη δύσκολη επέμβαση του Αρεολά στην κεφαλιά του Κουαμέ, όμως το τέρμα του Σέρβου ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με υπόδειξη της βοηθού Αγιούσο. Απόφαση που επιβεβαίωσε και το VAR μετά από το σχετικό έλεγχο δείχνοντας το οριακό οφσάιντ του Γιόβιτς.

Από την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου το ματς έγινε... ροντέο. Με τη Γουέστ Χαμ να βρίσκει (απρόσμενα) την ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μπιράγκι βρήκε άθελά του την μπάλα με το χέρι, έπειτα από κεφαλιά του Μπόουεν. Ο Ντελ Θέρο Γκράντε ειδοποιήθηκε να πάει στο μόνιτορ για on field review και υπέδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Μπενραχμά στο 62’ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε κάνοντας το 1-0 για τους Άγγλους.

Η «αντίδραση» της Φιορεντίνα ήταν άμεση. Στο 67’ το «γέμισμα» του Άμραμπατ βρήκε τον Νίκο Γκονζάλες στην περιοχή, με τον Αργεντινό να «σπάει» την μπάλα με το κεφάλι προς τον Μποναβεντούρα, ο οποίος με γρήγορη εκτέλεση στη γωνία έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.

Οι «βιόλα» μάλιστα είχαν τρομερή ευκαιρία για να φέρουν τα... πάνω-κάτω μέσα σε ένα δεκάλεπτο, όμως το πλασέ του Μαντράγκορα στο 72’ πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Αρεολά. Ο Γάλλος γκολκίπερ έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και στο 88’ στο μακρινό σουτ του Άμραμπατ.

Κι ότι δεν κατάφερε η ιταλική ομάδα από το 70’ και μετά το βρήκε μπροστά της η Γουέστ Χαμ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η άμυνα της Φιορεντίνα συνελήφθη... κοιμώμενη, ο Πακετά είδε την κίνηση του Τζάροντ Μπόουεν στον κενό χώρο κι ο Άγγλος επιθετικός (που έπαιζε με κράμπες από το 80’) πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 2-1 για τα «σφυριά», με το πέμπτο και πολυτιμότερο τέρμα του εφετινό τέρμα στο Europa Conference League, χαρίζοντας το τρόπαιο στην αγγλική ομάδα.

Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Κίτρινες: 66’ Μαντράγκορα, 75’ Μιλένκοβιτς, 85’ Άμραμπατ - 31’ Μπενραχμά, 53’ Αγκουέρ, 90’+7’ Μπόουεν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Βιτσέντζο Ιταλιάνο): Τερατσιάνο, Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Λούκα Ρανιέρι (84’ Ιγκόρ), Μπιράγκι, Μποναβεντούρα, Άμραμπατ, Μαντράγκορα (90’+3’ Μπαράκ), Γκονζάλες, Γιόβιτς (46’ Καμπράλ), Κουαμέ (62’ Σαπονάρα).

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (Ντέιβιντ Μόγιες): Αρεολά, Τσούφαλ, Ζουμά (61’ λ.τρ. Κερέρ), Αγκέρ, Έμερσον, Σούτζεκ, Ράις, Πακετά, Μπόουεν, Αντόνιο (90+4’ Ογκμπόνα), Μπενραχμά (76’ Φορνάλς).

