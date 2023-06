Κόσμος

Τραμπ - Απόρρητα έγγραφα: προς απαγγελία κατηγοριών στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο νέου σταδίου της έρευνας, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε ότι είναι προσωπικά στο επίκεντρο της υπόθεσης των απορρήτων του Λευκού Οίκου..

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενημέρωσαν τους δικηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ πως ο πρώην πρόεδρος είναι προσωπικά στόχος έρευνας για τη διαχείριση των αρχείων του Λευκού Οίκου, πάνω απ’ όλα εγγράφων διαβαθμισμένων ως απορρήτων, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του τηλεοπτικού δικτύου CNN και της εφημερίδας New York Times.

Πρόκειται για νέο στάδιο της έρευνας όσον αφορά την υπόθεση, που ενδέχεται να σημαίνει ότι οι αρχές ετοιμάζονται να απαγγείλουν κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο. Ο νέος δικαστικός πονοκέφαλος προστίθεται στους αρκετούς ακόμη που αντιμετωπίζει ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» την προεδρία το 2024.

Ο μεγιστάνας κατηγορείται πως πήρε ολόκληρες κούτες με έγγραφα, ανάμεσά τους έγγραφα με διαβάθμιση «άκρως απόρρητο», καθώς εγκατέλειπε την Ουάσιγκτον το 2021 κι ότι αρνήθηκε να τα επιστρέψει, κατά παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Η εκστρατεία του κ. Τραμπ δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το CNN, οι δικηγόροι του πρώην προέδρου συναντήθηκαν τη Δευτέρα με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, ιδίως τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, που ανέλαβε να επιβλέψει ανεξάρτητα την έρευνα για την υπόθεση.

Άλλη ποινική έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου αφορά τις προσπάθειες του ιδίου και αρκετών συμμάχων του να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, όταν ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Τον Αύγουστο του 2022, η ομοσπονδιακή αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση περίπου 13.000 εγγράφων στο οίκημα του κ. Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο (Παλμ Μπιτς, Φλόριντα). Περίπου τα 100 ήταν διαβαθμισμένα, μολονότι δικηγόρος του είχε διαβεβαιώσει πως όλα τα απόρρητα είχαν ήδη επιστραφεί.

Ο πρώην πρόεδρος έχει υπερασπιστεί το ότι κράτησε τα έγγραφα, διαβεβαιώνοντας πως τα αποχαρακτήρισε όταν κατείχε ακόμα το αξίωμα. Δεν παρουσίασε καμιά απόδειξη γι’ αυτό· οι δικηγόροι του δεν έχουν προβάλει τέτοιον ισχυρισμό.

Ο κ. Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη, για παραχάραξη εγγράφων της επιχείρησής του, που συνδεόταν με την καταβολή χρημάτων σε πρώην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της για παλιότερες συνευρέσεις τους, ενόψει των εκλογών του 2016, τις οποίες είχε κερδίσει.

