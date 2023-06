Κόσμος

Αυστρία: Φωτιά σε τρένο μέσα σε τούνελ

Απομακρύνθηκαν εσπευμένα όλοι οι επιβάτες. Πώς ξέσπασε η φωτιά.

(εικόνα αρχείου)

Κάπου διακόσιοι επιβάτες τρένου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από αυτό χθες Τετάρτη το βράδυ εξαιτίας πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια διέλευσής του από υπόγεια σήραγγα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Περίπου 45 επιβάτες υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς, πιθανόν εξαιτίας εισπνοής καπνού, διευκρίνισε η αστυνομία της περιοχής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σιδηροδρομικός συρμός με προορισμό το Αμβούργο (Γερμανία) και το Άμστερνταμ (Ολλανδία) διερχόταν από σήραγγα κοντά στην πόλη Ίνσμπρουκ, στις αυστριακές Άλπεις, χθες βράδυ όταν εναέριο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρισμού κόπηκε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εταιρείας OBB, των αυστριακών σιδηροδρόμων.

Πέρα από επιβάτες, το τρένο μετέφερε οχήματα και το ένα πήρε φωτιά λόγω της πτώσης του κομμένου καλωδίου, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε στις 22:19 [τοπική ώρα· 23:19 ώρα Ελλάδας] και η εσπευσμένη απομάκρυνση των επιβατών τερματίστηκε στις 23:40 [00:40]», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το τρένο της OBB αναχώρησε από τη Βιέννη χθες Τετάρτη το βράδυ κι αναμενόταν στο Άμστερνταμ το πρωί.

