Πολιτική

“Άγιος Σάββας” - Μητσοτάκης: το ΕΣΥ λειτουργεί, παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και συζήτησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» για τη χορήγηση θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς στο σπίτι.

-

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και συζήτησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» υπό τον υπεύθυνο ιατρό, Μιχάλη Νικολάου, για τη χορήγηση θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς στο σπίτι και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του νέου προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το πρότυπο πρόγραμμα χορήγησης θεραπειών «ΟΙΚΟΘΕΝ» παρέχει φαρμακευτική υποστήριξη σε καρκινοπαθείς, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να βγουν από το σπίτι, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ανέφερε:

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε. Ένα κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο ταγμένο στη μάχη της αντιμετώπισης των ογκολογικών περιστατικών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» ξεκινάει με πολύ σημαντικές και υψηλές προσδοκίες. Με απλά λόγια να το εξηγήσουμε, η δυνατότητα παροχής φροντίδας, νοσοκομειακής φροντίδας, στο σπίτι. Αντί να έρχεται ο ασθενής στο νοσοκομείο, πηγαίνει ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό στο σπίτι για να χορηγήσει μια αντικαρκινική θεραπεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να εξυπηρετεί 80 περιστατικά ημερησίως.

Είναι ακόμα μια σημαντική τομή, η οποία γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η οποία μας δείχνει τον δρόμο για τη δημόσια υγεία του μέλλοντος την οποία και θέλουμε. Ποτέ δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απόλυτη δέσμευσή μου, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες.

Θέλω, όμως, με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στον Άγιο Σάββα, να καταδείξω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδυναμίες, λειτουργεί. Πολλές φορές λειτουργεί σε επίπεδα τα οποία είναι αξιοζήλευτα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παροχή περίθαλψης που κάποιος μπορεί να έχει εδώ, στον Άγιο Σάββα, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει σε τίποτα από μεγάλα αντικαρκινικά κέντρα του εξωτερικού και ακριβώς αυτοί οι φάροι αριστείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για εμάς ο πιλότος έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε όλο το ΕΣΥ ανεξαρτήτως το που θα βρίσκεται κάποιος ασθενής.

Οπότε και πάλι θέλω να συγχαρώ, όχι μόνο τη διοίκηση, αλλά κυρίως το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρούς νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, τεχνολογικό προσωπικό και για το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας το νοσοκομείο εξακολουθούσε και λειτουργούσε και κατάφερε και εξυπηρέτησε όλες τις εκκρεμότητες που είχε, γιατί φυσικά η αντιμετώπιση ενός καρκίνου δεν μπορεί να περιμένει.

Οπότε κάνουμε σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε και με το καλό εδώ θα είμαστε για να μπορούμε να συνεχίσουμε πάντα να καινοτομούμε προς όφελος των ασθενών πρωτίστως, διότι μέσα από τα δικά τους μάτια πάντα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία της επικοινωνίας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.





Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: “Καυτό” Συμβούλιο Ασφαλείας και “ανησυχίες” για την Αλεξανδρούπολη

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο μενού της Πέμπτης

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)