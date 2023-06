Life

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Πότε και που θα γίνει η κηδεία του. Εξομολογήσεις καρδιάς από τον γιό του καλλιτέχνη, την κόρη του Άννα και την σύζυγο του, με την οποία ενώθηκαν ξανά, αφού πέρασαν 13 χρόνια σε διάσταση.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα μίλησαν την Πέμπτη ο γιος του Γιάννη Φλωρινιώτη, Νίκος, η αδελφή του Άννα και η μητέρα τους Μάχη, που αναφέρθηκαν με συγκινητικά λόγια στον άνθρωπο τους που έφυγε από την ζωή την Τρίτη.

Ο Νίκος Φλωρινιώτης αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα του, που συγκίνησε τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που βίωσε με την υγεία του τα τελευταία δύο χρόνια.

«Εγώ ζούσα μαζί με τους γονείς μου και η απουσία του είναι πολύ αισθητή στο σπίτι. Η αυριανή μέρα θα έχει πολύ πόνο. Τα τελευταία δύο χρόνια είχε πρόβλημα με την υγεία του, είχε ΧΑΠ. Μέσα μας βαθιά το περιμέναμε. Είναι αλήθεια, με το που έκανε το τρίτο εμβόλιο και έφυγε στην Κύπρο για περιοδεία, σε τρεις μέρες μπήκε στο νοσοκομείο. Επιδεινώθηκε πάρα πολύ το ΧΑΠ που είχε. Τον είχαμε πάει σε όλα τα νοσοκομεία που υπήρχαν, δεν έβρισκαν τι έχει. Εκτός από το ΧΑΠ είχε λαχάνιασμα.

Τις τελευταίες δέκα μέρες δε μπορούσε να πάει ούτε μέχρι την τουαλέτα. Κάπνιζε πολύ, έκανε τέσσερα πακέτα τη μέρα. Μια μέρα που τον είδα τρόμαξα πραγματικά, δε μπορούσε να πάρει ανάσα. Και τη μέρα που πέθανε ήταν καλά, μπήκε στο Facebook. Έγινε ξαφνικά, έπαθε ανακοπή. Σηκώθηκε να πάει τουαλέτα και τον βρήκαν στο πάτωμα. Εγώ τον είδα δυο μέρες πριν πεθάνει, ήταν να πάμε εκείνη την ημέρα, αλλά δεν τον προλάβαμε. Ήθελα να του πω πόσο τον αγαπάω. Ήταν τόσο καλός πατέρας και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

Θέλω να πω ότι αύριο θα τον κηδέψουμε όπως του αξίζει, θα φύγει σαν βασιλιάς. Και με το αγαπημένο του κοστούμι εννοείται, του βασιλιά. Θα τον τιμήσουμε, να φύγει έτσι όπως του αξίζει» είπε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Φλωρινιώτης, όπως αναφέρει το fthis.gr.

Αμέσως μετά, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Άννα Φλωρινιώτη, που αναφέρθηκε στην επιθυμία του πατέρα της για την τελευταία αμφίεση του:

Η μητέρα τους, Μάχη, την οποία ο Γιαννης Φλωρινιώτης παντρεύτηκε με ειδική άδεια, καθώς ήταν ανήλικη, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του καλλιτέχνη, αλλά και στην επιδείνωση της υγείας του, όπως υποστήριξε, μετά την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον χωρισμό του ζευγαριού για 13 χρόνια, πριν ενωθεί και πάλι.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησαν για τον Γιάννη Φλωρινιώτη η Ελένη Φιλίνη, που συνεργάστηκε μαζί του από ανήλικη ως χορεύτρια, αλλά και ο Τάσος Μπουγάς, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην μεγάλη εξάρτηση του Γιάννη Φλωρινιώτη από το τσιγάρο:

