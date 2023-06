Πολιτική

Λαϊκό Νοσοκομείο - Τσίπρας: Βιώνουμε μέρες κατάρρευσης του ΕΣΥ (εικόνες)

«Βιώνουμε μέρες κατάρρευσης του ΕΣΥ», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας σε εργαζόμενους του Λαϊκού Νοσοκομείου, το οποίο επισκέφτηκε σήμερα το πρωί.

Ο Αλέξης Τσίπρας αφού ξεναγήθηκε στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων απευθύνθηκε στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ιδρύματος κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμική εικόνα» σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που «δεν μας αξίζει». Αναφερόμενος στα δύο «δραματικά περιστατικά» των τελευταίων ημερών με τους θανάτους των δύο γυναικών, είπε πως έγιναν «ακριβώς εξαιτίας αυτής της απαξίωσης, της αδιαφορίας για το ΕΣΥ». «Γιατί ενώ υπάρχουν ασθενοφόρα δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει», σημείωσε, επισημαίνοντας πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια «υπήρξαν 560 αποχωρήσεις διασωστών και δεν έγινε καμία μόνιμη πρόσληψη».

Επιπλέον, υπενθύμισε πως επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ήταν μνημονιακά χρόνια με περιορισμούς στις δαπάνες για την υγεία λόγω των πιέσεων της τρόικας, έγιναν «πάνω από 300 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ», ενώ «κυκλοφορούσαν 84 ασθενοφόρα στην Αττική σε σχέση με 52 σήμερα». Συμπλήρωσε, δε, πως το 2018 το ίδρυμα Νιάρχος προσέφερε 148 καινούργια ασθενοφόρα. «Πουν είναι αυτά; Είναι στις βλάβες και στα συνεργεία ακριβώς γιατί έχει διαλυθεί η τεχνική βάση του ΕΚΑΒ», σημείωσε και καταλόγισε στην απελθούσα κυβέρνηση ότι δεν είχε ως «προτεραιότητα» τη δημόσια υγεία, παραπέμποντας και στις σχετικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ότι η προτεραιότητα ήταν η οικονομία. «Μα πώς μπορείς να φτιάξεις την οικονομία αν δεν έχεις την κοινωνία όρθια; Πώς μπορούν να ευημερούν οι αριθμοί και να πεθαίνουν οι άνθρωποι; Δεν γίνεται αυτό», υπογράμμισε.

Παραθέτοντας και άλλα στοιχεία, ο Αλ. Τσίπρας επισήμανε πως το Δεκέμβρη του 2019 πριν από την πανδημία το προσωπικό του ΕΣΥ ήταν 108.000 και το Δεκέμβρη του 2022, 84.000. «Έχουμε απωλέσει το 35% του εξειδικευμένου προσωπικού. Πώς να λειτουργήσει το ΕΣΥ; Όσοι ήρθαν, ήρθαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου», ανέφερε και συνέχισε: «Είναι προτεραιότητά μας η κοινωνική προστασία; Η ανθρώπινη ζωή; Εάν είναι προτεραιότητά μας δεν μπορεί να συνεχίζουμε αυτήν την απαξίωση».

«Οι συγκρίσεις σε σχέση με τη μνημονιακή περίοδο αποδεικνύουν πως δεν είναι θέμα όπως μας λένε πού θα βρούμε τα λεφτά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Διότι δεν είχαν προτεραιότητα 700 διασώστες στο ΕΚΑΒ αλλά είχαν προτεραιότητα να προσλάβουν 1.000 αστυνομικούς για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τους οποίους δεν έχουν τι να τους κάνουν», υπογράμμισε, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι άφησε το ΕΣΥ γιατί «δουλεύει για τα μεγάλα συμφέροντα». Όπως εξήγησε, η Ελλάδα «έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών στην ιδιωτική υγεία από όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ», ήτοι 35% σε σχέση με 15%, ενώ η «κατά κεφαλήν δαπάνη για τη δημόσια υγεία είναι δύο φορές μικρότερη», κάτι που όπως τόνισε αποτελεί «τεράστιο πεδίο κερδοσκοπίας στο χώρο της υγείας».

Εξάλλου, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους, χαρακτήρισε «ηθική υποχρέωση» προς όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στη μάχη με την πανδημία να μονιμοποιηθούν, ενώ δεσμεύτηκε και για την «ουσιαστική αναβάθμιση του μισθολογίου», «βαρέα και ανθυγιεινά και στους νοσηλευτές» και «αύξηση των απολαβών τους». «Αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα της κάλπης. Όχι αν θα μείνουμε Ευρώπη αλλά αν θα γίνουμε επιτέλους Ευρώπη, αν θα πλησιάσουμε το ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θα έχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, αν θα έχουμε ισχυρό και ανθρώπινο κοινωνικό κράτος», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

Αυτό για εμάς είναι το ΕΣΥ.

