Αττική: Συμμορία με νεαρά μέλη “ξάφριζε” σπίτια (εικόνες)

Πώς κατάφεραν οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη τους και τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής. Συνελήφθησαν 3 μέλη της και εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής. Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 6-6-2023, λίγο μετά την τέλεση κλοπής από οικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στις Αφίδνες, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 3 ημεδαποί, 56, 21 και 20 ετών, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αφού έκριναν ύποπτο το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν οι κατηγορούμενοι στην Κηφισιά, τους κάλεσαν σε έλεγχο. Οι κατηγορούμενοι δε συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις και ανέπτυξαν ταχύτητα, με τους αστυνομικούς να τους ακολουθούν και να τους ακινητοποιούν λίγο αργότερα στη Γέφυρα Καλυφτάκη. Εντός του αυτοκινήτου και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος κοσμημάτων,

• 8 ρολόγια χειρός,

• 2 κάμερες,

• 2 φιάλες ποτών,

• 2 αρώματα και

• ζεύγος ακουστικών,

• πολυεργαλείο,

• γάντια,

• 2 καπέλα και

• 3 κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθως τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού, όπου διαπιστώθηκε ότι τα αντικείμενα είχαν κλαπεί νωρίτερα την ίδια μέρα από την οικία στην περιοχή της Ιπποκράτειου Πολιτείας. Ακόμη, μέρος των κλοπιμαίων απορρίφθηκε από το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι κατηγορούμενοι διαρκούσης της καταδίωξης.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες, ενώ έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 10 περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Αφίδνες, Πολυδένδρι, Ωρωπό, Καπανδρίτι και Νέα Μάκρη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

