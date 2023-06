Πολιτική

Βουλγαρία: Αίτημα για επιτήρηση του εναέριου χώρου της από ελληνικά μαχητικά

Ήδη η Ελλάδα, από κοινού με την Ιταλία πραγματοποιεί αποστολές αεροπορικής επιτήρησης των εναέριων χώρων Αλβανίας, Μαυροβουνίου και Βόρειας Μακεδονίας.

Σε διαπραγματεύσεις για την ανάληψη καθηκόντων επιτήρησης του εναέριου χώρου μιας ακόμα γειτονικής χώρας βρίσκεται η Ελλάδα, πάντα μέσα από τους νατοϊκούς διαύλους.

Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «αθημερινή», στην ελληνική πλευρά κατατέθηκε από πλευράς Βουλγαρίας αίτημα μέσω ΝΑΤΟ για την τρίμηνη επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου στο πλαίσιο της σχετικής αποστολής (Nato Air Policing).

Στις συγκεκριμένες χώρες η ευθύνη χωρίζεται ανά δεκαπενθήμερο (15 ημέρες η Ελλάδα, 15 η Ιταλία) στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής που ακολουθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή να μην έχει την ευθύνη για τον εναέριο χώρο ενός κράτους-μέλους του Βορειοατλαντικού Συμφώνου αποκλειστικά η Αεροπορία μιας χώρας.

Το αίτημα για συνδρομή της ΠΑ στον βουλγαρικό εναέριο χώρο έχει συζητηθεί σε διπλωματικό επίπεδο καθώς και στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) του ΝΑΤΟ. Η Βουλγαρία διαθέτει έναν περιορισμένο στόλο παλαιών μαχητικών τύπου MIG-29A, οι δυνατότητες των οποίων είναι περιορισμένες.

Μάλιστα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διαφαινόμενη διακοπή των σχέσεων σε επίπεδο στρατιωτικού εξοπλισμού έχει οδηγήσει τη Σόφια στην απόφαση να παραγγείλει δύο οκτάδες F-16C/D 70 αμερικανικής κατασκευής. Το πρώτο αεροσκάφος δεν αναμένεται να προσγειωθεί στη Βουλγαρία πριν το 2025.

Με αυτό το δεδομένο και με βάση το γεγονός ότι τα υπάρχοντα MIG-29A της Βουλγαρικής Αεροπορίας έχουν πολύ χαμηλή διαθεσιμότητα, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες επιτήρησης του εναέριου χώρου, δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι συζητήσεις ξεκίνησαν με βουλγαρική πρωτοβουλία.

Οι συζητήσεις αυτές εκ των πραγμάτων αναζωπυρώνουν και τα σενάρια για την πιθανότητα η Βουλγαρία να παραχωρήσει κάποια από τα μαχητικά που διαθέτει στην Ουκρανία. Αυτές οι συζητήσεις, βέβαια, γίνονται σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Οι επαφές μεταξύ Αθήνας και Σόφιας στον τομέα της επιτήρησης του εναέριου χώρου είναι το τελευταίο επεισόδιο στις αυξανόμενα στενές επαφές που έχουν καλλιεργηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδιαίτερα μετά την συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα του φυσικού αερίου.

Η Βουλγαρία εισάγει LNG μέσω Αλεξανδρούπολης ενώ στους επόμενους μήνες θα φανεί αν είναι πράγματι δυνατή η κατασκευή αγωγού μεταφοράς πετρελαίου από το Μπουργκάς προς τον Αλεξανδρούπολη.

