Δίκη Πισπιρίγκου: Μήνυση Κούγια στον ΠΙΣ για τις καταθέσεις γιατρών στην δίκη

Η παιδονευρολόγος που εξέτασε την Τζωρτζίνα στο Ωνάσειο κατέθεσε για την εικόνα του παιδιού. Αναφορά ΠΙΣ κατά Κούγια στον ΔΣΑ. Η απάντηση του ποινικολόγου.

-

Την νευρολογική εικόνα της Τζωρτζίνας αφού είχε υποστεί τετραπληγία, περιέγραψε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου η παιδονευρολόγος Ιωάννα Κουρή, που κλήθηκε να εξετάσει το παιδί στο Ωνάσειο.

Η γιατρός, ως εξωτερικός συνεργάτης του Ωνασείου, εξέτασε το κοριτσάκι μετά την εκδήλωση επεισοδίου σπασμών που εμφάνισε η Τζωρτζίνα λίγο μετά την εισαγωγή της στο Καρδιολογικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Η γιατρός κατέθεσε πως η Τζωρτζίνα «ήταν ένα παιδί με πολύ έντονη υπερτονία, δηλαδή μεγάλη αντίσταση στους μύες του. Είχε πολύ έντονη σύσπαση των μασητήρων και έντονα αντανακλαστικά. Ήταν ένας εγκέφαλος που χρειαζόταν προσοχή γιατί δυσλειτουργούσε. Με βάση τη νευρολογική της εικόνα χρειαζόταν μια εκτεταμένη πορεία αποκατάστασης. Πολύ εντατικό πρόγραμμα εργοθεραπειών, φυσικοθεραπειών και λογοθεραπειών».

Σύμφωνα με την μάρτυρα το επεισόδιο για το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της είναι πιθανό να οφείλεται στον πυρετό «που μπορεί να το κάνει αυτό σε ένα παιδί με εγκεφαλοπάθεια».

Πρόεδρος: Η εκτενής αποκατάσταση για την οποία μιλήσατε στην κατάθεσή σας και η πολύ καλή ιατροφαρμακευτική κάλυψη του παιδιού θα μπορούσαν να επαναφέρουν κάποιες από τις λειτουργίες του;

Μάρτυρας: Αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά ένα παιδί με τόσο βαριά εικόνα είναι δύσκολο να επανέλθει πλήρως. Η πρόγνωση είναι επιφυλακτική.

Εισαγγελέας: Η τόσο βαριά μορφή εγκεφαλοπάθειας σχετίζεται με τον χρόνο που θα μείνει ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο;

Μάρτυρας: Όσο περισσότερο χρόνο μένει ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο τόσο το χειρότερο, τόσες περισσότερες οι βλάβες.

Η γιατρός κατέθεσε πως ενημέρωσε την μητέρα της Τζωρτζίνας για την κατάσταση και ότι η Πισπιρίγκου την άκουσε χωρίς να κάνει ερωτήσεις.

Η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας ρώτησε την κ. Κουρή αν το δηλωθέν από την μητέρα επεισόδιο σπασμών στο σπίτι, όταν η Τζωρτζίνα εισήχθη στο Καραμανδάνειο, θα φαινόταν στις εξετάσεις που έγιναν κατά την εισαγωγή και η μάρτυρας είπε: «Πάντα βασιζόμαστε στη διερεύνηση του επεισοδίου. Κρατάω ότι ένα εγκεφαλογράφημα είναι καθαρό, ωστόσο συνεχίζω τη διερεύνηση».

Η υπεράσπιση ρώτησε ανάμεσα σε άλλα, αν τότε, στο Καραμανδάνειο, θα έπρεπε να έχει δει το παιδί, νευρολόγος. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω» είπε η γιατρός

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κατά Κούγια - Aναφορά στον ΔΣΑ

Αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σε βάρος του Αλέξη Κούγια, κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Όπως τονίζει ο ΠΙΣ, ο κ. Κούγιας, κατά την άσκηση των υπερασπιστικών του καθηκόντων στη δίκη μητέρας που δικάζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο του ανήλικου τέκνου της, καταφέρεται γενικά κατά του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και κατά των ιατρών που καταθέτουν ως μάρτυρες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης με την ιδιότητα των θεραπόντων ιατρών, αφήνοντας αστήρικτες υπόνοιες για τα πρόσωπά του.

Ο Αλέξης Κούγιας απαντά στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με μήνυση συκοφαντικής δυσφημίσεως και αγωγή

Την έντονη αντίδραση του γνωστού δικηγόρου, Αλέξη Κούγια που απάντησε με ένα Δελτίο Τύπου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως «όταν εξεταζόμενοι στο Δικαστήριο ιατροί από νοσοκομεία των Πατρών ψεύδονται κατά την εξέταση τους και προσπαθούν εκτός των ιατρικών γνώσεών τους να δυσχεράνουν τη θέση της κας κατηγορουμένης, μετατρεπόμενοι από παιδιάτρους σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους».

Και σημείωσε πως: «Όλους αυτούς του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που θα έπρεπε μετά τα όσα έχουν αναδειχθεί κατά την πεντάμηνη διαδικασία στο Δικαστήριο εις βάρος των μελών του ιατρών, να τους έχουν καλέσει ήδη σε αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη, τους δηλώνω κατηγορηματικά ότι για κάθε λέξη και φράση, την οποία έχουν συμπεριλάβει στην αναφορά τους εις βάρος μου προς τον ΔΣΑ, θα τους μηνύσω για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημίσεως και θα τους ενάγω για την προσβολή της προσωπικότητός μου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Αθηνών, απαιτώντας από κάθε έναν από αυτούς 100.000 ευρώ ως χρηματική αποζημίωση».

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του Αλέξη Κούγια

«Πληροφορήθηκα σήμερα ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κατέθεσε εις βάρος μου αναφορά για τον τρόπο, με τον οποίο αναδεικνύω τα δικαιώματα της κατηγορουμένης κας Σ.Π., όταν εξεταζόμενοι στο Δικαστήριο ιατροί από νοσοκομεία των Πατρών ψεύδονται κατά την εξέταση τους και προσπαθούν εκτός των ιατρικών γνώσεών τους να δυσχεράνουν τη θέση της κας κατηγορουμένης, μετατρεπόμενοι από παιδιάτρους σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους.

Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως αυτών των ιατρών με αποκορύφωμα την κατάθεση του εντατικολόγου παιδιάτρου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, κου Κουρέλη, ο οποίος βεβαίως δεν εργάζεται σε νοσοκομείο των Πατρών, όπως οι προηγούμενοι, απεδείχθη ότι οι ιατροί που έκαναν την ανάνηψη της αείμνηστης Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο των Πατρών, με επικεφαλής τον εφημερεύοντα αναισθησιολόγο Χασαπόπουλο, ο οποίος, όπως ο ίδιος κατέθεσε, ασκούσε την εφημερία από το σπίτι του, φτάνοντας καθυστερημένα τουλάχιστον κατά 10 λεπτά στο νοσοκομείο και ενώ τουλάχιστον πριν 10 λεπτά είχε υποστεί ανακοπή η αείμνηστη Τζωρτζίνα, σκοπίμως δεν απεκάλυψαν στο ζεύγος Δ.-Π. ότι μετά από διαδικασία ανανήψεως 20 λεπτών το παιδί πλέον είχε καταστεί λόγω της 20λεπτης ασυστολίας τετραπληγικό και με νοητική υστέρηση, όπως ρητώς αναφέρεται σε ανακοινώσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αλλά και σε αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΚΑΡΠΑ, και συνέχισαν αντίθετα με τα όσα επιβάλλει η ηθική της ιατρικής στην παγκόσμια βιβλιογραφία τη διαδικασία ανανήψεως για τουλάχιστον μια ώρα με έναν και μοναδικό σκοπό, να διασώσουν τη ζωή μόνο του τετραπληγικού πλέον και με νοητική υστέρηση παιδιού (της Τζωρτζίνας), δηλαδή ενός παιδιού, το οποίο ουδέποτε θα μιλήσει με τους γονείς του και με οποιονδήποτε άλλον συνάνθρωπό μας, ουδέποτε θα αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του, ουδέποτε θα κινήσει τα χέρια του, ουδέποτε θα κινήσει τα πόδια του και θα περπατήσει, ουδέποτε θα τραφεί από το στόμα, αλλά μόνο μέσω γαστρονομίας, ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΠΑΤΡΩΝ,

ΟΠΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ 2 ΝΕΦΡΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ Η ΚΑ Σ.Π., ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΙΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΨΥΞΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΖΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 8ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΣΤΥΧΟΥΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΙΝ 3 ΜΕΡΕΣ ΕΙΧΕ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΙ, ΑΦΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ, ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΗΚΕ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΒΙΩΣ ΑΝΑΠΗΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΗΨΕΩΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ.

Όλους αυτούς του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που θα έπρεπε μετά τα όσα έχουν αναδειχθεί κατά την πεντάμηνη διαδικασία στο Δικαστήριο εις βάρος των μελών του ιατρών, να τους έχουν καλέσει ήδη σε αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη, τους δηλώνω κατηγορηματικά ότι για κάθε λέξη και φράση, την οποία έχουν συμπεριλάβει στην αναφορά τους εις βάρος μου προς τον ΔΣΑ, θα τους μηνύσω για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημίσεως και θα τους ενάγω για την προσβολή της προσωπικότητός μου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Αθηνών, απαιτώντας από κάθε έναν από αυτούς 100.000 ευρώ ως χρηματική αποζημίωση.

Πρέπει όλοι όμως να καταλάβουν ότι η κυρία κατηγορουμένη πλέον δεν είναι ανυπεράσπιστη, όπως ήταν επί μήνες και είχε μεταβληθεί σε σάκο του μποξ των παρουσιαστών και παρουσιαστριών lifestyle εκπομπών, αλλά και των γνωστών «ιατροδικαστών» χωρίς μια νεκροψία – νεκροτομή στην καριέρα τους, τους οποίους σήμερα στο ΜΟΔ Θεσσαλονίκης στη δίκη του Άλκη Καμπανού κατεξευτέλισε με την πρότασή της η Εισαγγελέας της έδρας κα Κλιάμπα, επιφυλασσόμενη για τη μια εξ αυτών να ζητήσει και την ποινική της δίωξη.

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας».

